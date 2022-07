Questi segni hanno un talento unico: il senso dell’orientamento incredibile!

I segni zodiacali con un perfetto senso dell’orientamento sono quei segni che non si perdono mai, neanche per sbaglio. Meglio sapere chi sono, no?

Non hanno bisogno di mappe, bussole o di guardare la Stella Polare.

I nati sotto i segni che si trovano nella classifica di oggi dello zodiaco sono persone in grado di ritrovare la strada di casa quasi per magia.

Gli basta camminare una volta per una strada per riuscire a ritrovarsi immediatamente: è sempre utile avere un amico nato sotto questi segni, lo diciamo per esperienza!

I segni zodiacali con un ottimo senso dell’orientamento: ecco la classifica di oggi

Ci sono persone che proprio non possono perdersi, neanche se ci provano.

Parliamo, ovviamente, dei segni zodiacali con un ottimo senso dell’orientamento che sono i protagonisti della nostra classifica di oggi dell’oroscopo.

Hai presente quelle persone che, appena arrivate in un posto nuovo, riescono subito a ritrovare strade, a capire in che direzione andare e che non hanno paura di niente?

Bene, troverai tutti loro in questa classifica: meglio vedere chi c’è e capire se, tra i tuoi amici, hai uno dei segni zodiacali con un ottimo senso dell’orientamento!

Vergine: quinto posto

Potrà sembrare strano ai nati sotto il segno della Vergine di essere solo al quinto posto della classifica di oggi.

Eppure, cari Vergine, voi sapete bene di essere persone particolarmente capaci di orientarsi, non è vero?

Avete un’ottima bussola interna, che vi impedisce di perdervi. Il merito del vostro senso dell’orientamento, però, va alla vostra organizzazione mentale: voi Vergine siete troppo precisi per non sapere dove siete e dove volete andare, in ogni secondo della vostra giornata!

Scorpione: quarto posto

Anche gli Scorpione sono in assoluto tra i segni zodiacali che hanno un senso dell’orientamento veramente buono e sviluppato.

Per gli Scorpione, infatti, non c’è piacere più grande di sapere dove andare, sempre e comunque.

Ecco, quindi, che il loro senso dell’orientamento è stato educato, sin da piccoli, ad aiutarli a sembrare sempre sicuri di sé e consapevoli di dove vanno.

Gli Scorpione non si perdono letteralmente quasi mai: il loro senso di sicurezza è supportato solo dal loro senso dell’orientamento che gli impedisce di sbagliare!

Aquario: terzo posto

Non è un caso che gli Aquario siano nella classifica dei segni zodiacali con un ottimo senso dell’orientamento e, al contempo, nella classifica dei segni zodiacali maniaci del controllo.

Il motivo è presto detto. Per gli Aquario è importantissimo essere sempre in controllo di tutto quello che succede nella loro vita.

Ecco perché sono persone con un ottimo senso dell’orientamento: lo hanno sviluppato al massimo nel tentativo di riuscire a controllare una parte della loro vita alla perfezione! Un Aquario si perde veramente poche volte: ha sempre tutto pronto e pianificato, compresa una mappa mentale dei luoghi dove si muove. Per loro è fondamentale: altrimenti non uscirebbero di casa!

Cancro: secondo posto

Come? I nati sotto il segno del Cancro sono nella classifica dei segni zodiacali con un ottimo senso dell’orientamento?

La risposta, ovviamente, è sì! I Cancro non sembrano persone in grado di orientarsi bene perché, spesso, non dicono niente.

Sono abituati ad essere considerati come persone gentili e carine, un poco buffe e goffe: nessuno crede loro quando indicano la strada giusta!

Nonostante questo, però, tra i talenti dei Cancro c’è assolutamente quello di riuscire ad orientarsi ovunque. Si ricordano tutto (dopotutto sono anche nella classifica dei segni zodiacali con una memoria d’elefante) e hanno una “mappa” mentale in pochi istanti di ogni luogo che visitano!

Toro: primo posto nella classifica dei segni zodiacali con un ottimo senso dell’orientamento

I Toro sono persone che possono veramente sorprendervi quando si tratta di capire dove andare e come farlo.

Non a caso sono al primo posto della nostra classifica dell’oroscopo di oggi!

I nati sotto il segno del Toro, infatti, sono persone che non si preoccupano veramente mai: non guardano le indicazioni stradali sul proprio telefono e a stento danno un’occhiata ai cartelli delle vie.

Il motivo è semplice: i Toro non hanno assolutamente bisogno di indicazioni per trovare la strada. Riescono a farlo da soli e in maniera assolutamente facile e spontanea!

Fidatevi sempre dei Toro: non sbagliano mai strada!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.