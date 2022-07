Maghi del FAI DA TE, ecco i segni più bravi nel bricolage

Sei nato dotato di abilità specifiche? Se fai parte di questi segni zodiacali sei un bravissimo tuttofare.

La nostra appartenenza astrologica ci conferisce pregi e difetti. Alcuni segni sono particolarmente bravi nel giardinaggio perché naturalmente dotati di pollice verde. Altri segni hanno doti canore o artistiche e così via perché secondo gli astrologi esiste una forte correlazione tra astri e capacità.

Tu sei una persona che si diletta a montare da solo un mobile acquistato online oppure preferisci pagare qualcuno che lo monti per te? Il tuo segno astrologico influisce sulla tua destrezza e molto spesso le persone tuttofare appartengono a 4 segni zodiacali.

Chi sono i segni campioni del fai da te?

Bricolage e segno astrologico sarebbero intimamente connessi e oltre agli astrologi lo conferma un recente sondaggio. Un sito di bricolage ha analizzato le date di nascita dei suoi iscritti e con somma meraviglia si è reso conto che gli amanti del tuttofare appartenevano prevalentemente a 4 segni zodiacali: Cancro, Ariete, Vergine e Bilancia!

Prova tu stesso a sondare il terreno delle tue conoscenze. Pensa a persone particolarmente brave a fare da soli lavori manuali, di quale segno sono?

Secondo gli astrologi Sagittario, Leone e Scorpione sono i segni che hanno meno dimestichezza di tutti col fai da te.

Scorpione e Sagittario amano dare un giudizio e dire la loro preferenza. Solitamente trovano pecche e hanno da ridire sul risultato finale anche se non muovono un dito perché il fai da te è un campo nel quale non si dilettano affatto.

Il Leone è un segno che ama brillare ed essere ammirato, essendo un po’ narcisista desidera vivere in un luogo luminoso e raffinato. Anche se non è molto bravo coi lavori manuali, proponigli di occuparsi dell’illuminazione esterna, riuscirà a fare un lavoro incredibile e ti lascerà di stucco.

L’Acquario è un segno particolarmente estroso, di ampie vedute e mentalità molto aperta, se la cava bene nel fai da te, soprattutto nel campo della decorazione.

Al nativo del Toro piace tutto ciò che è bello, elegante, raffinato. Solitamente non è molto bravo coi lavori di ristrutturazione ma anche se non sa mettere in posa il parquet renderà meraviglioso il giardino. Hanno il pollice verde e sanno come prendersi cura del verde.

Infine se ti serve un tuttofare creativo devi assolutamente rivolgerti ad un nativo della Bilancia, questo segno riesce a influenzare le tue scelte e a renderle di classe.