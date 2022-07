Cecilia Rodriguez, sfida in famiglia con Belen a suon di bikini: che bellezza

Cecilia Rodriguez ha sfidato sua sorella Belen! Tra le due c’è stata una vera e propria sfida in famiglia a suon di bikini, dove hanno mostrato tutta la loro bellezza.

Cecilia Rodriguez non le manda di certo a dire. E no, questa volta non ci riferiamo a qualche episodio di gossip che la vede protagonista come è successo in passato, in quanto la più giovane della famiglia Rodriguez ha deciso di sfidare un vero e proprio colosso: sua sorella Belen.

Le due, infatti, si sono sfidate sui social a suon di bikini per promuovere la nuova collezione di costumi, da loro ideata, Me Fui, che anche quest’anno ha riscosso un certo successo tra i loro fedeli sostenitori. Il motivo di tale entusiasmo da parte del pubblico non è difficile da capire, considerato non solo che la linea rappresenta a pieno lo stile Rodriguez, da sempre molto apprezzato, ma anche perché così si è esaltata la bellezza delle due sorelle che hanno stregato il web con i loro scatti mozzafiato.

Cecilia Rodriguez ha sfidato sua sorella Belen e la challenge social ha mandato in tilt gli utenti della rete.

Belen sfidata da sua sorella Cecilia Rodriguez: le foto da urlo stregano il web

Belen Rodriguez, che di recente ha perso la calma a causa del suo ex Antonino Spinalbese, ha avuto da fare i conti con sua sorella Cecilia che ha deciso di promuovere la loro linea di costumi pubblicando uno scatto mozzafiato che raffigura il suo bellissimo corpo statuario.

La compagna di Stefano De Martino però non è stata da meno e sui social ha pubblicando scatti altrettanto calienti che sono stati apprezzati e non poco da parte dei suoi fedeli sostenitori che non hanno potuto fare a meno di contemplare tutta la loro bellezza. La sfida tra Belen e Cecilia, che sembrerebbe aver annientato sua sorella e De Martino insieme a Ignazio Moser, si è rivelata un’arma vincente per la promozione dei loro costumi in quanto sui social non si fa altro che parlare di loro.

E’ stato impossibile per gli utenti della rete rimanere impassibili di fronte alla bellezza delle sorelle Rodriguez. Tant’è che la sfida si è conclusa, se così si può dire, con un pareggio. “Wow Cechu, che spettacolo!” ha scritto una fan della compagna di Ignazio Moser, sottolineando lo charme della sua beniamina. “Belen, come al solito sei una vera e propria dea!“ ha commentato un altro utente della rete, facendo riferimento alla maggiore delle sorelle Rodriguez che hanno stregato tutti come soltanto loro sanno fare.

La linea di costumi di Belen e Cecilia Rodriguez si è rivelata essere ancora una volta un autentico successo grazie al loro carisma e alla voglia di mettersi costantemente in gioco. Senza dimenticare, ovviamente i bellissimi modelli da loro realizzati.