Ecco il prodotto low cost per sopracciglia folte e definite come Elodie

Le sopracciglia che Elodie ha sfoggiato per il suo look da madrina del Gay Pride di Roma sono il must dell’estate: ecco come si creano!

In estate indossiamo di solito un make up molto più essenziale e molto meno appariscente di quello che utilizziamo nella stagione fredda. Il motivo è che con la bella stagione i look che vanno per la maggiore sono quelli freschi e naturali.

Questo significa però che il viso, e soprattutto la zona degli occhi, potrebbe perdere di espressività.

Molto spesso infatti il trucco occhi serve proprio ad esaltare l’espressività degli occhi, creando luci e ombre più o meno drammatiche che possano rendere più intenso lo sguardo.

Rinunciando a un trucco occhi molto strutturato e optando per un make up piuttosto essenziale e basato su colori neutri potremmo avere l’impressione che il nostro viso appaia più piatto e meno interessante.

Per evitare questo problema nel corso dell’estate il consiglio è di puntare tutto su ciglia e sopracciglia, magari prendendo spunto dal bellissimo look sfoggiato da Elodie!

Il trucco occhi essenziale di Elodie: sopracciglia protagoniste assolute

Nel corso degli anni le tendenze make up per le sopracciglia sono state estremamente diverse l’una dall’altra. Se ormai vent’anni fa le sopracciglia dovevano essere assolutamente sottili e arcuate, oggi la tendenza è estremamente diversa.

La forma delle sopracciglia che oggi vediamo sfilare sulle passerelle è molto decisa, molto spessa, molto sagomata.

Si può dire quindi che abbiano fatto il loro grande ritorno le sopracciglia ad ala di gabbiano. Questo tipo di sopracciglia, molto mediterranea, sta bene praticamente a tutte le ragazze more o castane che abbiano occhi grandi e fronte spaziosa, esattamente come Elodie.

Le sopracciglia ad ala di gabbiano si caratterizzano per essere molto alte e squadrate in corrispondenza dell’angolo interno, molto folte dall’inizio alla fine dell’arco e anche molto angolate nella parte centrale. La parte finale, la classica “coda” del sopracciglio, è sottile, triangolare e molto appuntita.

Questo tipo di sopracciglio dà allo sguardo un’espressione decisa e al viso un carattere forte e determinato. Ovviamente si tratta di una forma che non si adatta a tutti i volti: qui puoi leggere la guida completa di Chedonna.it per capire qual è la forma di sopracciglia più adatta al tuo viso.

Il problema di fondo con le sopracciglia ad ala di gabbiano è che spesso le nostre sopracciglia naturali non sono abbastanza folte per consentirci di definire una forma così precisa e geometrica.

Per questo motivo diventa fondamentale utilizzare i prodotti giusti per ottenere due risultati: disegnare i peletti mancanti per riempire tutte le discontinuità che si presentano lungo l’arco sopracciliare e fissare le ciglia naturali in maniera che rimangano nella posizione corretta il più a lungo possibile.

Molto spesso si utilizzano matite per sopracciglia o applicatori tipo eyeliner, cioè dotati di un pennellino a goccia dalla punta molto sottile. Anche se sono metodi considerati ormai tradizionali e sicuramente molto validi, si tratta di tecniche piuttosto laboriose e insoddisfacenti dal punto di vista del risultato finale.

Molto meglio utilizzare un moderno applicatore di eyeliner waterproof che utilizza un pennellino simile a quello utilizzato per applicare il colore nei tatuaggi.

Si tratta in pratica di un pennello formato da quattro o cinque micro pennellini molto rigidi che permettono di disegnare con un solo movimento diversi peletti. Molto comodo ma soprattutto molto veloce rispetto agli altri metodi.

L’importante è individuare un prodotto del colore simile a quello delle proprie sopracciglia. Anche se si tende di solito a optare per un colore più scuro, non è la scelta migliore perché le sopracciglia naturali appariranno sbiadite e l’effetto finale molto posticcio.

Infine, per mantenere le sopracciglia naturali perfettamente “in riga” dopo averle pettinate e “riempite” con le sopracciglia disegnate, è necessario fissarle con un gel per sopracciglia. Si tratta di un prodotto generalmente trasparente, che funziona come una sorta di “colla” e si applica con uno spazzolino molto simile a quello del mascara. In commercio esistono anche prodotti leggermente colorati, che quindi abbinano l’azione fissante a una leggera tinta delle sopracciglia. Si tratta di un ottimo sistema se si hanno sopracciglia folte ma piuttosto chiare e che tendono a “spettinarsi.