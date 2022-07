Test del Top | Qual è il pregio che usi per nascondere i tuoi difetti?

Con il test del top partiremo dai tuoi gusti in fatto di moda per capire quale pregio metti in mostra e quale difetto nascondi!

Molto spesso si afferma che la moda è uno strumento fondamentale per esprimere la nostra personalità, soprattutto se siamo donne e siamo appassionate di fashion!

Per quanto questa affermazione sia vera, in linea generale, la moda è anche uno strumento potentissimo per plasmare la nostra immagine al fine di decidere cosa mostrare agli altri e cosa nascondere.

Non si tratta di un meccanismo che attiviamo in maniera perfettamente consapevole. Si tratta piuttosto di un istinto che ci fa scegliere alcuni outfit al posto di altri, soprattutto quando dobbiamo prendere parte a un’occasione importante o abbiamo un impegno a cui teniamo particolarmente.

Attraverso gli abiti quindi tendiamo a esaltare gli aspetti del nostro carattere che apprezziamo e a nascondere gli aspetti che non ci piacciono oppure che ci piacciono meno.

E tu? Quale difetto nascondi e quale pregio esalti attraverso il tuo modo di vestire?

Test del top, del pregio e del difetto

Per eseguire questo test ti chiediamo semplicemente di osservare i top che ti proponiamo e scegliere quello che ti piace di più. Non chiederti se ti starebbe bene o male: scegli quello che ti piacerebbe indossare per un’occasione a cui tieni.

1 – Top monospalla nero con stampe dorate

Questo top monospalla è estremamente ricercato nella sua semplicità. L’accostamento di oro e nero infatti è uno dei più apprezzati per gli outfit eleganti o glamour.

La sua forma e la sua aderenza ne fanno un capo moderno, giovane e un po’ aggressivo, senza però rinunciare all’eleganza.

Se hai scelto questo top significa che sei una persona molto decisa, che sa quello che vuole e ama apparire sempre perfetta agli occhi degli altri. Non hai paura di mostrare la tua forza e anche la tua aggressività, se questo fosse necessario a guadagnarti il rispetto degli altri.

La tua forza di carattere e la tua personalità decisa sono i pregi che cerchi sempre di esaltare al fine di nascondere un po’ l’unico grande difetto che hai: l’insicurezza.

Le persone che si mostrano sempre molto sicure di sé e delle proprie opinioni, infatti, in realtà nascondono una certa dose di insicurezza con cui non si sentono a proprio agio. Ricorda però che tutti abbiamo il diritto di avere delle incertezze, non è nascondendole sotto al tappeto che le supererai o sarai accettata più facilmente dagli altri!

2 – Top verde con strato di organza nera

Questo top è probabilmente il più sensuale tra quelli che abbiamo proposto. Il verde smeraldo è un colore molto deciso, che indica una persona che ama essere notata e mettersi un po’ in mostra.

Anche la sovrapposizione di un leggero strato di organza nera trasparente sembra fatto apposta per accompagnare le forme e attirare l’attenzione degli osservatori.

Se hai scelto proprio questo top significa che sei una persona molto sensuale e sicura di sé. Ami molto farti conoscere esattamente per quella che sei e, di tanto in tanto, metterti in mostra per farti ammirare.

Si potrebbe pensare che tu sia una persona piuttosto egocentrica e vanitosa ma non è affatto così. La verità è che usi il grande pregio della tua sensualità per nascondere la sensibilità che a volte consideri un difetto.

Sei infatti una persona estremamente sensibile, che rimane ferita molto facilmente dai comportamenti altrui e che, allo stesso tempo, sente profondamente le piccole gioie della vita di ogni giorno. L’esperienza ti ha insegnato che è molto scomodo essere così sensibile perché si tende a soffrire molto più delle altre persone, quindi cerchi di nascondere questo aspetto del tuo carattere dietro una maschera da femme fatale!

Vuoi continuare a giocare con Chedonna? Fai il test della Felicità di Coppia per scoprire cosa dovrebbe fare il tuo lui per renderti felice!

3 – Top blu in lamé

Questo top blu è sicuramente quello che si fa notare di più tra quelli che abbiamo selezionato. Oltre a un colore molto appariscente, possiede anche una grande luminosità data dal tipo di tessuto con cui è confezionato.

Il modello non è né troppo scollato né troppo aderente, segno che chi lo indossa non punterà a fare colpo attraverso la propria sensualità.

Se hai pensato che questo top sia quello più adatto a rappresentare la tua personalità significa che sei una persona dal carattere estremamente vivace e pieno di energia. Si tratta sicuramente del tuo pregio migliore, quello che utilizzi per dare di te un’impressione sempre positiva.

Qual è allora il difetto che cerchi di nascondere con questa strategia? Probabilmente il tuo bisogno di approvazione da parte degli altri. Sei perfettamente consapevole che per avere successo nella vita di serve l’appoggio delle altre persone ma il tuo orgoglio ti impedisce di chiederlo in maniera diretta. Per questo motivo hai deciso che il modo migliore per ottenerlo è essere sempre allegra e adorabile! Che ragazza intelligente!

4 – Top bicolore strutturato in rosa e nero

Questo top ha uno stile davvero raffinato, essenziale e contemporaneo. Potrebbe essere indossato tranquillamente da Kim Kardashian o da un’altra delle icone della moda attuale.

Si tratta di un modello molto strutturato, quindi dalla forma molto rigorosa e definita, che non lascia assolutamente nulla al caso e che controlla le forme del corpo per adattarle al corpetto.

Se hai scelto questo top significa che sei una persona estremamente ordinata, chiara e decisa. Non ti piacciono le persone che non sanno chi sono e che non sanno quello che vogliono. Tu, al contrario, sai esattamente chi sei e non hai paura di mostrarlo senza nasconderti.

Cosa tenti di nascondere con una personalità apparentemente senza ombre, senza crepe e senza indecisioni? Probabilmente la tua convinzione di non essere mai abbastanza. Il motivo per cui sei così dura nel giudicare te stessa e gli altri probabilmente è che non ti senti mai all’altezza delle situazioni e, per questo motivo, cerchi sempre di apparire il più perfetta e impeccabile possibile!

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.