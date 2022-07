Per loro questo periodo è d’oro: sono i segni zodiacali che amano l’estate!

Fai parte dei segni zodiacali che amano l’estate? Noi speriamo di sì per te, visto che giorno è oggi. Che ne dici, scopriamo la classifica insieme?

Ebbene sì, sappiate che esistono persone al mondo che non amano l’estate.

Non questi segni zodiacali, però: se sono nella classifica di oggi dell’oroscopo è proprio perché non vedono l’ora di poter dare tutto nei tre mesi estivi!

Oggi scopriamo insieme le prime cinque posizioni: non li sentirete mai lamentarsi del caldo, ve lo promettiamo!

I segni zodiacali che amano l’estate: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo

Quante volte ti è capitato di sentire delle persone lamentarsi dell’estate?

Se sei uno dei segni zodiacali che amano l’estate, di certo la situazione la conosci veramente bene.

C’è sempre qualcuno che pensa che si sudi troppo o che faccia troppo caldo: che noia!

I segni che si trovano nella classifica di oggi, invece, amano l’estate e non ne possono più di sentire luoghi comuni a riguardo. Pronti a scoprire di chi parliamo?

Sagittario: quinto posto

I nati sotto il segno del Sagittario vedono ovviamente di buon occhio l’estate. Quale periodo migliore per rinunciare a tutte le proprie responsabilità?

Ai Sagittario, infatti, piace particolarmente l’idea dell’estate: possono fare quello che vogliono, lontano dalle regole e dalle imposizioni della vita di tutti i giorni.

Per i Sagittario l’estate è il momento nel quale si vive al massimo: non possono proprio fare a meno di amarla!

Gemelli: quarto posto

Anche per i Gemelli l’estate arriva a significare una fantastica mancanza di regole o di responsabilità. Ehi, ma parliamo proprio delle due cose che ai Gemelli piacciono più di tutte!

Per i Gemelli vivere in estate è veramente “vivere”: possono fare (quasi) quello che vogliono, saltando da una parte all’altra e anche da una persona all’altra.

L’importante è divertirsi e vivere al massimo, sfruttare le lunghe giornate e sperimentare tutto. (Non a caso i Gemelli sono anche nella classifica dei segni zodiacali più avventurieri di tutto l’oroscopo).

Bilancia: terzo posto

La Bilancia è un altro dei segni che trova l’estate veramente fantastica. Ma come si fa a preferirle l’inverno?

Per la Bilancia, in estate, tutto si realizza esattamente come vorrebbe. La sua voglia di vivere, la sua smania di fare sempre qualcosa e la possibilità di vedere i tanti amici che la Bilancia ha è abbastanza per mettere l’estate tra le sue stagioni preferite di sempre!

La Bilancia ama la vita: in estate, vivere è sicuramente più divertente e più facile. Ecco perché amano così tanto questa stagione!

Ariete: secondo posto

Diciamoci la verità, cari Ariete: sappiamo benissimo tutti perché amate così tanto l’estate!

Visto che gli Ariete sono persone che adorano i drammi e le situazioni, l’estate rappresenta un momento veramente fantastico per loro.

Ai falò in spiaggia o alle serate in discoteca, gli Ariete raccolgono materiale per la loro voglia di spettegolare.

Succede sempre qualcosa di succoso in estate e, spesso, proprio sotto gli occhi di tutti: quasi nessuno rimane a casa! Ecco perché, per gli Ariete, l’estate è un momento impegnatissimo ma decisamente divertente. Non rinuncerebbero alle vacanze estive per niente al mondo!

Cancro: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che amano l’estate

Non troverete di certo i Cancro nella classifica dei segni zodiacali che amano l’inverno.

Non solo perché sono al primo posto della classifica di oggi ma anche perché i nati sotto questo segno detestano il freddo!

Per i Cancro, che fanno il compleanno in estate e che, se potessero, starebbero sempre in riva al mare, l’estate è un periodo magico.

Ogni alba e ogni tramonto rappresentano un momento di passaggio; le leggere piogge estive, il bagno nel mare o camminare a piedi nudi sull’erba un fantastica maniera per i Cancro di connettersi con la natura e con la propria vera essenza.

E poi, diciamocelo: i Cancro non vedono l’ora di provare quelle storie estive, romantiche e appassionate, che capitano sempre quando le temperature si scaldano!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.