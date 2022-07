Luglio sarà un pessimo mese per questi due segni zodiacali, preparatevi

Luglio è appena iniziato e per molti rappresenta vacanze e gioia. E’ uno dei mesi più attesi dell’anno eppure porterà lacrime a questi due segni.

Luglio porterà gioia e fortuna a questi segni zodiacali e allo stesso tempo porterà lacrime ai due segni zodiacali che fanno parte della classifica di oggi. Se sei in classifica preparati, questo mese sarà particolarmente duro per te.

Avrai voglia di piangere, urlare e scappare via da tutto. Il tuo umore sarà nero per la maggior parte di questo mese se fai parte dei due segni dello zodiaco che dovranno subire gli effetti e l’ira di Marte in Toro. Armati di coraggio e attendi che la tempesta passi.

Quali sono i due segni dello zodiaco che vivranno un pessimo Luglio 2022?

Due segni zodiacali si sentiranno frustrati e avranno la sensazione di non riuscire a risalire dalle difficoltà. Secondo gli astrologi è tutta colpa di un complesso movimento astrale: Marte in Toro porterà turbolenze e interrogativi e lederà alla spensieratezza estiva di due segni zodiacali che non sapranno come affrontare questi capricci della vita.

Se fai parte della classifica odierna questo mese ti sentirai assalire da dubbi e insicurezze. Ti domanderai se stai facendo le cose in modo giusto e se hai raggiunto tutti gli obiettivi che ti eri prefissato. Ti chiederai se stai vivendo la vita che desideravi e metterai in discussione la tua felicità e tutto ciò che potrebbe interferire con questa condizione.

Se questo è il tuo caso, gli astri ti consigliano di non abbatterti e prendere questo periodo con filosofia aspettano che questo periodo passi.

I segni più disperati di Luglio 2022 sono:

Capricorno

Il nativo del Capricorno è perseverante e laborioso, mette il lavoro al primo posto e dedica ad esso gran parte del suo tempo. Questo mese rischia di vanificare tutti i suoi sforzi per colpa della mancanza di pazienza. Questo segno aspetta da tanto di vedere risultati che non arrivano e Marte in Toro esaspereranno il tutto spingendolo a prendere decisioni avventate. Il Capricorno sarà irascibile e questo gli costerà conflitti non solo nella sfera professionale ma anche in quella personale. Il Capricorno si sentirà frustrato e solo e prenderà le distanze da tutto.

Acquario

Il nativo dell’Acquario è molto legato alla sua libertà ed è proprio lei a causargli più malessere. A luglio questo segno si sentirà bloccato da considerazioni materiali che lo faranno sentire prigioniero più che mai. Marte in Toro lo spingerà ad interrogarsi sui suoi problemi finanziari e lo farà sentire di aver fallito, di non aver realizzato i suoi sogni e di non valorizzare le sue capacità. Questo segno si sentirà malinconico e il suo umore sarà instabile. Avvertirà il bisogno di isolarsi da tutti e di rimettersi in carreggiata. L’Acquario si sentirà tormentato e privo di energia. L’unico modo che ha di superare questa fase è quello di dare precedenza alle sue priorità. Deve scegliere cosa ha più importanza per lui e lottare per ottenerlo. Prendere le istanze da tutto è il modo migliore per evitare di commettere gesti dei quali potrebbe presto pentirsi.