Test delle Insicurezze | Di quale insicurezza devi liberarti per stare meglio?

Con il test delle insicurezze ti permetteremo di individuare l’insicurezza che ti impedisce di vivere una vita serena: sconfiggila e sarai felice!

Spesso si dice che i nostri peggiori nemici si trovano dentro di noi e non nel mondo esterno. Tra i nemici più difficili da sconfiggere, e probabilmente tra i più dolorosi da affrontare ci sono sicuramente le nostre insicurezze.

Purtroppo sia a livello caratteriale sia a causa della società in cui viviamo le donne tendono a sviluppare molte più insicurezze rispetto agli uomini. Il motivo è che gli uomini sono spinti a mostrarsi sempre sicuri di sé, sempre forti e privi di incertezze.

Alle donne invece è “concesso” di mostrarsi più deboli, più insicure e con più dubbi sulle proprie capacità. Per questo motivo le donne crescono con maggiori problemi di autostima che, ovviamente, tendono a boicottarle per tutta la durata della loro vita.

Naturalmente è piuttosto difficile individuare le nostre insicurezze poiché il nostro inconscio tende a nasconderle per evitare che emergano e ci rendano più difficile la vita. Purtroppo però nascondere letteralmente “sotto al tappeto” ciò che è negativo non funziona quasi mai.

Questo significa che nella maggior parte dei casi le insicurezze che neghiamo o che nascondiamo finiscono per riemergere e boicottarci comunque. È proprio questo il motivo per cui bisogna “giocare con l’inconscio” se si vogliono ottenere risposte. Questo test serve proprio a questo scopo.

Test delle Insicurezze

Pe eseguire questo test dovrai soltanto osservare l’immagine per alcuni secondi e scegliere il dettaglio che ti ha maggiormente colpito. Dopo averlo fatto leggi il profilo corrispondente e scopri la tua più profonda insicurezza.

1 – I papaveri

In linea generale i fiori sono simbolo di omaggio, affetto e gentilezza. Sono il tipico regalo che si fa alla persona amata, a una persona speciale o a chi sta vivendo un’occasione particolare come il compleanno o la laurea.

I papaveri però sono anche simbolo dell’illusione e della confusione mentale perché da essi si ricava l’oppio, una droga che rende la mente poco lucida.

Se sono stati i papaveri a colpire la tua attenzione più degli altri elementi significa che la tua maggiore insicurezza deriva dagli altri. Hai paura di non riuscire a giudicare gli altri correttamente, quindi hai paura di farti ingannare da persone malintenzionate che potrebbero mentirti per raggirarti e approfittarsi di te e della tua innocenza.

La tua paura è molto fondata, dal momento che molte persone possono essere considerate malintenzionate al giorno d’oggi, ma ti consigliamo di avere più fiducia in te stessa: non lasciare che il sospetto ti allontani anche dalle persone che in realtà si avvicinano a te con le intenzioni migliori. Cerca di essere il più oggettiva possibile nei tuoi giudizi e non partire sempre prevenuta!

2 – Gli occhi

Gli occhi fanno pensare naturalmente al senso della vista. Quando vediamo un occhio rappresentato in un’immagine, però, non pensiamo all’atto di vedere da parte nostra. Al contrario, pensiamo a qualcosa che ci osserva e che ci controlla.

Non è un caso che nella religione cattolica il simbolo con cui si indica Dio è un occhio all’interno di un triangolo: significa che Dio osserva dentro ognuno di noi e conosce ogni nostro pensiero.

Se di questa immagine ti hanno colpito proprio gli occhi nascosti all’interno dei fiori significa che la tua più grande insicurezza è quella di non essere mai abbastanza. Hai talmente paura del giudizio degli altri da esserti convinta che non sarai mai brava abbastanza da meritarti la loro approvazione.

Pensi che ogni persona che incontri ti giudichi (e che ti giudichi in maniera negativa). In realtà molto spesso questa convinzione non si basa su dati reali. Molto spesso è tutto nella tua testa: cerca di vivere con un pizzico di serenità in più e cerca di essere semplicemente te stessa, a prescindere da quello che gli altri potrebbero pensare!

3 – La falena con il teschio

Quello qui rappresentato è un insetto notturno, spesso di grandi dimensioni che spesso risulta spaventoso a causa della macchia bianca che ricorda un teschio.

Anche a causa del film “Il Silenzio degli Innocenti” questo tipo di falena ha cominciato a essere associato a inquietudini e paure in generale ma anche a pericoli sconosciuti e da cui non si può o non si riesce a fuggire.

Se ad aver attirato la tua attenzione è stata proprio la farfalla significa che la tua maggiore insicurezza deriva dalla paura del mondo esterno. Hai costantemente paura che ti succeda qualcosa di orribile alla quale non sapresti reagire e per la quale non troveresti alcun rimedio. Ti senti sempre in balia degli eventi perché non hai abbastanza fiducia nelle tue capacità.

Dovresti cominciare a pensare, invece, che ogni persona accumula una certa dose di esperienza nella propria vita e che proprio in virtù di quello che abbiamo imparato diventiamo via via più bravi a contrastare pericoli e imprevisti! Anche tu lo sei diventata, anche se forse non te ne accorgi!

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.