Cosa dovrebbe fare un uomo per renderti felice? Scoprilo con questo test

Con questo test cercheremo di capire quale tipo di felicità cerchi nella coppia e cosa dovrebbe fare un uomo per renderti felice!

Non tutte le persone sono uguali, quindi nemmeno gli equilibri che si creano all’interno di una coppia possono essere identici tra una coppia e l’altra.

L’importante ovviamente è che la coppia funzioni e che al suo interno entrambi gli individui che la formano si trovino a essere soddisfatti e felici di ciò che hanno.

Per questo motivo è molto importante conoscersi reciprocamente e sapere molto bene quali sono le cose che fanno davvero felice la persona con cui stiamo.

D’altra parte però è importante anche conoscere molto bene se stessi per essere in grado di capire cosa dovremmo ricevere da una relazione per essere davvero felici e appagati.

Ovviamente non sono risposte a cui si possono dare risposte semplici e dirette: molto spesso non siamo consapevoli di ciò che vorremmo da una relazione e soprattutto non siamo consapevoli di cosa ci farebbe davvero bene.

Questo test è finalizzato a far emergere proprio i nostri desideri più nascosti, quelli di cui non siamo magari nemmeno consapevoli ma che, se trovassimo qualcuno che possa avverarli, ci renderebbero davvero felici.

Test della Felicità in Coppia

Per eseguire questo test ti invitiamo a scegliere uno dei quattro simboli che proponiamo e che indicano ognuno un aspetto della complicità in una coppia. Leggi poi il profilo corrispondente per scoprire cosa dovrebbe darti il tuo partner per fare davvero la tua felicità nella vita di coppia.

1 – Cuore infuocato

La fiamma e un cuore rosso sono da sempre i simboli di un amore focoso e appassionato.

Si tratta di una condizione comune quando ci si trova all’inizio di una relazione. Ci sentiamo estremamente coinvolti, innamoratissimi, su di giri. Con il tempo naturalmente questa condizione iniziale cambia e mano a mano le sensazioni iniziali si fanno meno intense. Si tratta di un processo perfettamente naturale che porta le coppie ad avere un rapporto amoroso più maturo, anche se magari meno travolgente.

Se hai scelto proprio questo simbolo, tuttavia, significa che ciò di cui hai davvero bisogno per essere felice in una relazione di coppia è la passione. Nel momento in cui la passione e la complicità fisica con il tuo partner cominciano a venire meno cominci a sentirti meno soddisfatta e quindi meno felice!

Per essere certo che tu rimanga al suo fianco a lungo un partner dovrebbe riuscire a tenere sempre acceso e vivace il fuoco della tua passione sessuale ma anche il tuo trasporto emotivo!

2 – Biglietti Aerei

Due biglietti aerei rappresentano benissimo il desiderio di nuove scoperte e di nuove avventure da vivere in coppia. Molto spesso, soprattutto all’inizio di una relazione, le coppie cercano sempre nuovi modi e nuovi pretesti per stare insieme e fare esperienze coinvolgenti.

Ovviamente per farlo è necessario avere tanti soldi da investire, ma anche tante energie e tanto tempo libero. Purtroppo in determinati momenti della nostra vita queste risorse possono cominciare a scarseggiare e, di conseguenza, potrebbe essere sempre più difficile vivere delle avventure di coppia.

Il problema è che la noia è la principale nemica della tua felicità, quindi per renderti davvero felice all’interno della coppia il tuo partner dovrebbe essere sempre in grado di assicurarti nuovi stimoli, nuove piccole avventure e nuove scoperte per mantenere sempre viva e attiva la tua curiosità.

3 – Mani intrecciate

Le mani intrecciate sono un simbolo potentissimo di affetto, fiducia e soprattutto di un’alleanza che va al di là di un rapporto sentimentale.

Stringere in questo modo la mano di una persona significa essere estremamente legati a lei ma anche promettere in qualche modo di esserci sempre. Si tratta di una stretta di mano molto intima e molto significativa, che tendiamo a condividere solo con le persone davvero speciali.

Se hai scelto questo simbolo significa che per sentirti felice in coppia hai bisogno di avere la massima fiducia nel tuo partner. Devi anche sentirti sostenuta, amata e protetta dalla persona che ti sta a fianco. Se tu ti sentissi sola, abbandonata o semplicemente in pericolo, le cose si metterebbero molto male per la tua coppia.

4 – Diamante

Il diamante non è legato all’amore in generale ma, in maniera molto specifica, all’amore che dura a lungo, a una promessa seria fatta per durare.

Il diamante è la pietra che compare più spesso sugli anelli di fidanzamento ufficiali, quelli che tradizionalmente si regalano alle fidanzate nel momento in cui i due futuri sposi si promettono reciprocamente di voler passare assieme il resto della vita.

Se hai scelto proprio questo simbolo significa che il tuo ideale di amore è solido, fedele, possibilmente eterno. Sei una persona che non crede alle avventure senza importanza. Comincia a investire in una relazione solo se pensi che abbia un futuro e che la persona che la condivide con te valga la pena dei tuoi sforzi e del tuo affetto.

Per questo motivo per renderti davvero felice un partner dovrà dimostrarti di avere intenzioni molto serie, di meritare la tua fiducia ma anche di fidarsi di te. Se dovessi sentire delle incertezze all’interno del vostro rapporto di coppia probabilmente finiresti con interrompere la relazione!

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.