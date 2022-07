I segni zodiacali che amano l’inverno stanno impazzendo: sei tra loro?

Ebbene sì, esiste una classifica di segni zodiacali che amano l’inverno: tu sei tra loro? Scopriamolo subito: l’estate non fa veramente per loro!

Hai presente il freddo? Maglioni di lana, cioccolate calde, Babbo Natale e tutte quelle cose lì?

Bene, i segni zodiacali che sono nella classifica di oggi non vedono l’ora che torni l’inverno. Si tratta della loro stagione preferita e non possono veramente fare a meno di desiderarlo con tutto il cuore. Scopriamo insieme la classifica, così saprai già se quella persona inizierà a lamentarsi delle temperature bollenti!

I segni zodiacali che amano l’inverno: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo

No, non si tratta solo di amare il freddo o le temperature che non fanno venire voglia di levarsi tutti i vestiti di dosso.

I segni zodiacali che amano l’inverno sono tutte quelle persone che proprio non vedono l’ora di poter vivere i tre mesi invernali!

Amanti del Natale, del buio alle tre di pomeriggio e delle correnti di freddo taglienti come coltelli, i nati sotto questo segno sono veramente in difficoltà ultimamente.

Scopriamo di chi stiamo parlando, in modo da evitare di parlare con loro dei nostri piani per l’estate!

Leone: quinto posto

Nonostante siano nati in estate, i Leone non sono dei fan di questa stagione e neanche del caldo.

Anzi! I Leone sono persone che amano il freddo e il periodo invernale è semplicemente perfetto per loro.

Adorano particolarmente il Natale: quando possono stare con la propria famiglia senza sentirsi “sciocchi” o “melensi“!

Scorpione: quarto posto

I nati sotto il segno dello Scorpione apprezzano veramente tanto l’inverno: per loro è uno dei periodi migliori che ci sia in tutto l’anno!

Nonostante gli Scorpione non siano dei fan dei cappotti pesanti o delle scarpe chiuse, la realtà è che l’inverno è la loro stagione preferita perché in questo periodo si sentono più padroni di sé stessi. Il caldo rende gli Scorpioni pigri (non a caso si trovano anche nella classifica dei segni zodiacali più “comodi” di tutto l’oroscopo) e loro detestano, semplicemente, sentirsi così!

Toro: terzo posto

Cosa? Il caldo e la primavera o l’estate? Bleah, non ditelo neanche per scherzo ai Toro: detestano tutte queste cose cordialmente!

Ai Toro piace particolarmente l’inverno: trovano che sia un periodo magico. Il freddo li stimola e adorano anche vestirsi “per la parte”. I Toro hanno, generalmente, tantissime giacche, maglioni a collo alto e pantaloni lunghi che amano sfoggiare in inverno.

In estate, con il sudore sempre in agguato e la voglia di non fare niente, i Toro si trovano proprio a disagio: decisamente la loro stagione è l’inverno!

Aquario: secondo posto

Anche gli Aquario non sono assolutamente fan dell’estate e del caldo e adorano, semplicemente, l’inverno.

Quale momento migliore per raggomitolarsi vicino alla finestra, stare vicino ai propri cari e poter concentrarsi su sé stessi?

Gli Aquario sono persone estremamente generose e propositive, che vogliono veramente bene agli altri.

In estate o quando inizia a fare caldo, però, i nati sotto il segno dell’Aquario iniziano a vedere la propria famiglia (sia di sangue che “costruita”) disgregarsi. Tutti hanno da fare qualcosa, tutti pianificano vacanze e spostamenti: l’Aquario inizia a sentirsi solo e rifiutato!

Per gli Aquario l’estate non è assolutamente un periodo fantastico mentre invece l’inverno è il momento in cui le loro qualità possono venire fuori. La scelta è fatta!

Pesci: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che amano l’inverno

Come? I Pesci sarebbero degli amanti dell’inverno, è vero?

Partiamo da un presupposto importante: qualsiasi festività invernale ci sia al mondo, i Pesci saranno sempre pronti in prima fila per festeggiarla.

Non possono farci niente: i Pesci sono assolutamente persone che trovano l’inverno meraviglioso!

Per i Pesci, infatti, vivere al “freddo” è semplicemente fantastico. Possono essere algidi, aggraziati e meravigliosi in inverno mentre, in estate, i Pesci faticano non poco a mantenere la loro aurea di mistero! (Non a caso sono anche nella classifica dei segni zodiacali più misteriosi di tutto l’oroscopo!). I Pesci sono dei veri e propri amanti dell’inverno: non cercate di vendergli l’idea dell’estate!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.