Gelo per Signorini? Il nome più atteso del GF Vip 7 insinua il dubbio

Per Alfonso Signorini potrebbe arrivare un duro colpo: il nome più atteso del Grande Fratello Vip 7 lo gela. Salta l’ingresso?

Alfonso Signorini potrebbe rinunciare ad uno dei nomi più importanti per il suo Grande Fratello Vip 7. Il reality show tornerà in onda, probabilmente il 12 settembre (la seconda probabile data è il 19 settembre ndr) e avrà, naturalmente, un cast tutto nuovo. Alfonso Signorini, oltre ad avere accanto, come opinioniste, Sonia Bruganelli e Orietta Berti, sta mettendo su un cast che unisca più generazioni.

Tra i nomi più importanti circolati sul web nelle scorse ore è spuntato anche quello di Rita Dalla Chiesa. Ora, a parlare di tale indiscrezione confermando di aver avuto contatti con Signorini è stata la stessa Dalla Chiesa. Non è detto, tuttavia, che si concretizzi l’ingresso della conduttrice nella casa di Cinecittà.

Grande Fratello Vip 7: Signorini in alto mare? Le parole di Rita Dalla Chiesa

Rita Dalla Chiesa non ha mai partecipato ad un reality, ma il suo nome è spuntato tra i vip che, da settembre, potrebbero diventare gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip che, nella scorsa edizione, ha ospitato nomi molto noti come quello di Katia Ricciarell, che dopo il reality, ha fatto pace con due nemiche,i e nomi meno noti che, però, sono riusciti a conquistare il pubblico come Jessica Selassiè che ha vinto mettendo in atto anche una trasformazione fisica.

Rita Dalla Chiesa, ai microfoni di Fanpage, ha confermato di aver avuto dei contatti con Signorini aggiungendo, però, di non aver sciolto le riserve. Non è certo, infatti, il suo ingresso nella casa di Cinecittà.

“I contatti con Alfonso ci sono stati, è una persona della quale mi fido e gli voglio bene da sempre. Ci sto riflettendo, non ho ancora preso una decisione certa, ma posso confermare che con Alfonso ci siamo visti e ne abbiamo discusso più volte” – ha spiegato la conduttrice che poi ha aggiunto – “Non c’entrano questioni economiche. Se non ho mai accettato di fare un reality prima è solo perché prendo in considerazione altre cose. Si tratta di questioni private e familiari, nulla di più“.

Rita Dalla Chiesa, dunque, non chiude le porte al GF Vip, ma per il momento la sua presenza resta un punto interrogativo.