Test degli Animali | Quale dei tuoi pregi gli altri non apprezzano mai?

Con questo test della personalità basato sugli animali metteremo in luce un pregio che, purtroppo, non sempre gli altri riescono ad apprezzare.

Si tratta di una situazione piuttosto comune: non sempre riusciamo a manifestare tutti gli aspetti della nostra personalità, quindi alcuni di essi rimangono nascosti, poco conosciuti (e quindi poco apprezzati) dalle altre persone.

Naturalmente è molto difficile definire a priori quali sono gli aspetti meno appariscenti del nostro carattere, tuttavia è possibile farli emergere in maniera indiretta. Per farlo basta “convincere” il nostro inconscio a esprimersi attraverso un momento ludico, cioè di gioco, come quello che può essere un test.

Il motivo per cui abbiamo scelto di utilizzare degli animali è perché in genere ad ogni animale si associano caratteristiche molto precise che possono essere abbinate anche al carattere di un essere umano.

Test degli Animali

Per eseguire questo test ti chiediamo di scegliere uno dei quattro animali che ti proponiamo e leggere il profilo corrispondente. Cerca di non ragionare per capire quale pregio potrebbe essere associato ad ognuno di essi: molto meglio lasciare che sia il tuo istinto a decidere in pochi secondi!

1 – Cane

Il cane è definito da sempre il miglior amico dell’uomo, quindi un animale estremamente fedele, intelligente e affidabile.

Allevando un cane fin da quando è cucciolo si conquistano completamente la sua fiducia e la sua fedeltà, quindi si può essere certi che sarà un amico per la vita. Allo stesso modo, però, se un cane viene maltrattato sarà sempre un animale sospettoso e aggressivo esattamente come accade agli esseri umani.

Se hai scelto questo animale significa che sei una persona estremamente intelligente e sensibile, che si lega profondamente a tutte le persone che conosce, che cerca sempre di aiutarle e far loro del bene.

Proprio la sensibilità è il pregio che gli altri spesso non riconoscono in te perché sei una persona sempre estremamente allegra e gioiosa, che dà l’impressione di non lasciarsi scalfire dal dolore o dalla delusione. Il fatto che tu sia molto forte però non significa che tu non rimanga ferita quando le persone non si comportano con te in maniera corretta!

2 – Coniglio

Fin troppo spesso il coniglio viene utilizzato come simbolo della mancanza di coraggio e di un carattere debole.

Spesso infatti si definisce “coniglio” in maniera molto dispregiativa una persona timida che non ha il coraggio di affermare le proprie idee.

Il coniglio però è anche un animale domestico in grado di donare moltissima tenerezza a coloro che ha intorno e che si prendono cura di lui.

Se hai scelto questo animale significa che sei una persona molto fragile che ha bisogno di protezione. Questo non significa che tu sia una persona debole, semplicemente che la tua grandissima sensibilità di carattere ti fa fare sempre un passo indietro durante i conflitti. Preferisci infatti metterti da parte piuttosto che indispettire le altre persone o, peggio ancora, farti danneggiare o ferire dalle altre persone.

Proprio questa sensibilità e generosità sono i pregi del tuo carattere che non sempre le persone riescono ad apprezzare perché si limitano a bollarti come una persona troppo debole.

3 – Gatto

Il gatto è uno degli animali più affascinanti e più amati del mondo. Fin dall’inizio della storia umana il gatto ha sempre avuto un posto speciale nelle nostre case e nei nostri cuori. Addirittura è stato spesso considerato una creatura divina, in grado di comunicare con il mondo dei vivi e il mondo dei morti.

Se hai scelto questo animale significa che sei una persona consapevole del proprio fascino e che sa come farsi amare (o addirittura adorare!) dalle altre persone. Per questo motivo spesso le persone finiscono per considerarti una persona egoista e arrivista, che manipola gli altri per ottenere quello che vuoi.

In realtà sei solo una persone che conosce le proprie capacità e che sa come utilizzarle per ottenere i propri scopi. Cosa c’è di male in questo?

4 – Uccellino

Gli uccellini sono il simbolo della bellezza della natura ma anche dell’allegria e della dolcezza. Questo significa che sono animali amatissimi sia dagli adulti sia dai bambini.

Gli uccelli sono anche simbolo di libertà e di leggerezza: il sogno di poter volare e di spostarsi da un luogo all’altro senza vincoli né fatica è sempre stato inseguito dall’uomo.

Se per tutti questi motivi hai scelto l’uccellino come tuo animale preferito significa che sei una persona allegra, in grado di apprezzare le piccole e grandi cose belle della vita. Sei anche in grado di vedere il buono in tutte le persone e il lato positivo delle cose anche nelle situazioni meno piacevoli.

Purtroppo chi ti conosce poco scambia questo tuo atteggiamento per superficialità, mentre in realtà si tratta di un pregio che non molti riescono a cogliere per quel che è davvero. Il tuo pregio è un ottimismo forte e indistruttibile, che ti porta a non perderti mai d’animo e ad andare avanti sempre e comunque, per quante difficoltà tu possa incontrare e per quanti problemi ti dovessi trovare costretta a superare.

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.