Indiana Jones vorrebbe essere come loro: sono i segni più avventurieri!

Questi segni zodiacali sono i più avventurieri di tutto l’oroscopo: Indiana Jones non potrebbe raggiungerli! Pronto a scoprire di chi parliamo?

Conosciamo tutti qualcuno che non ha veramente paura di niente e che si lancia senza problemi in qualsiasi avventura, vero?

Bene, la classifica di oggi dell’oroscopo è qui per aiutarci a capire quali sono i segni zodiacali che si lanciano sempre all’avventura.

Pronta a scoprire se sei una vera Indiana Jones?

I segni zodiacali più avventurieri: scopri se sei nella classifica di oggi dell’oroscopo

Quante volte ti è capitato di avere a che fare con una persona che ti spingeva oltre i tuoi limiti?

La classifica dell’oroscopo di oggi si occupa proprio di tutti quei segni zodiacali che sembrano novelli Indiana Jones.

Parliamo di tutti i segni zodiacali più avventurieri dell’oroscopo!

Altro che i segni zodiacali che vogliono sempre stare comodi: con i segni della classifica di oggi è impossibile pensare di stare in panciolle!

Allora, sei pronta a scoprire quali sono le prime cinque posizioni?

Sagittario: quinto posto

I nati sotto il segno del Sagittario sono persone decisamente avventuriere, quando ci si mettono.

Per un Sagittario, infatti, è importante essere sempre nel vivo delle situazioni. Si lanciano in qualsiasi avventura, senza nessun tipo di problema: le conseguenze o il risultato delle loro azioni non sono contemplate. Per i Sagittario è importante agire!

Leone: quarto posto

Una cosa si può dire (e si deve dire) dei nati sotto il segno del Leone. Possono essere veramente molto avventurieri… quando vogliono!

Per i Leone, infatti, lanciarsi all’avventura è qualcosa di divertente, che vorrebbero fare spesso.

Il motivo per cui non sono più in alto nella classifica dei segni zodiacali più avventurieri dell’oroscopo, è che i Leone non si lanciano nelle avventure a meno che non abbiano già previsto ogni possibile situazione. Sono persone che devono essere veramente sicure di sé e di quello che succederà e solo dopo possono andare… all’arrembaggio!

Capricorno: terzo posto

Dobbiamo dire una cosa dei nati sotto il segno del Capricorno: di certo detestano l’idea di stare a casa sul divano a non fare niente, anche solo per un giorno!

Il Capricorno è sicuramente un segno particolarmente avventuriero. Sempre pronto a provare nuove emozioni, i nati sotto il segno del Capricorno si lanciano in avanti senza paura.

Per un Capricorno vivere nuove esperienze è fondamentali: se si annoia, finisce per prendere decisioni drastiche o per rivoluzionare completamente la sua vita.

Bilancia: secondo posto

I nati sotto il segno della Bilancia sono persone avventuriere?

Anche se potrebbe non sembrarvi così, dobbiamo dire che la Bilancia è assolutamente un segno che non si fa nessun tipo di problema a lanciarsi in nuove avventure!

I nati sotto il segno della Bilancia sono, infatti, persone che non temono assolutamente il cambiamento… anzi!

Per la Bilancia cambiare e rivoluzionare tutto, conoscere nuove persone ed inserirsi in contesti che non conosce assolutamente è praticamente la norma.

Non si fermano di fronte a niente o a nessuno! Ecco perché i nati sotto il segno della Bilancia entrano di diritto in una delle posizioni più alte della nostra classifica dei segni zodiacali più avventurieri dell’oroscopo!

Gemelli: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più avventurieri dell’oroscopo

Ebbene sì, cari Gemelli, ci siete voi al primo posto della nostra classifica di oggi.

Sicuramente non sarà una sorpresa… vero?

I nati sotto il segno dei Gemelli sono persone abituate non solo a ricominciare spessissimo la loro vita da capo ma anche a trasformare tutto in un’avventura!

I Gemelli si annoiano quando le cose vanno troppo bene: amano il dramma e le situazioni e si lanciano senza paracadute da qualsiasi aereo, che sia emozionale o meno.

(C’è un motivo, infatti, se sono anche nella classifica dei segni zodiacali più confusi di tutto l’oroscopo!).

Per un Gemelli essere un avventuriero è praticamente la norma: non hanno paura (quasi) di niente e sanno che, per evitare che le conseguenze li raggiungano, basta lanciarsi nell’ennesima avventura!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.