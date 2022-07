Non è la solita calamarata, ma ci piace anche di più: è pronta subito

L’idea di questo primo piatto è bellissima perché ci porta via poco tempo, è buona ma anche molto sana: ecco la pasta con calamari bianca

Le ricette ideali sono quelle che si preparano in poco tempo. Come un primo piatto, come la pasta con calamari bianca.

Una preparazione facile e veloce, perché il condimento cuoce praticamente nel tempo in cui cuociamo e scoliamo la pasta.

Pasta con calamari bianca, il piatto che ti svolta i pranzi d’estate

Se invece della pasta lunga, che è comunque la più indicata, volete quella corta il formato migliore per esaltare questo condimento è quello dei paccheri.

Ingredienti:

450 g di spaghetti o linguine

600 g di calamari

4 acciughe sott’olio

1 mazzetto di prezzemolo

foglie di timo

1 bicchierino di vino bianco secco

1 spicchio d’ aglio

olio extravergine d’oliva q.b.

1 cipolla bianca

sale q.b.

1 cucchiaino di peperoncino

Preparazione:

La prima operazione da fare è quella di pulire i calamari, a meno che non siano surgelati oppure che non l’abbia già fatto il pescivendolo. Partiamo staccando con delicatezza le teste dei calamari, per riuscire a togliere le viscere. Poi stacchiamo i tentacoli e le alette, togliendo anche il becco, l’osso cartilagineo, gli occhi e la pelle.

A quel punto sciacquiamoli bene e asciughiamoli con della carta assorbente da cucina senza rovinarli. Quindi basterà tagliare le sacche ad anelli mentre le ali e i tentacoli possiamo farli a pezzetti, poi teniamo da parte.

Laviamo e asciughiamo il prezzemolo, tritandolo finemente. Poi peliamo lo spicchio di aglio e facciamo lo stesso con la cipolla: il primo teniamolo intero, l’altra tritiamola finemente.

Quindi scaldiamo 5 cucchiai d’olio extravergine in una padella antiaderente. Accendiamo e lasciamo cuocere la cipolla per 5 minuti a fiamma bassa.

A quel punto aggiungiamo lo spicchio d’aglio, il cucchiaino di peperoncino, le acciughe sgocciolate dal loro olio e le foglie di timo. Schiacciamo leggermente con la forchetta le acciughe, lasciamo che tutto si insaporisca e poi leviamo l’aglio.

Poi versiamo in padella i calamari e facciamoli cuocere a fiamma viva per 3 minuti, mescolando ogni tanto. Quindi abbassiamo la fiamma e andiamo avanti con la cottura, mettendo un coperchio, per altri 5 minuti.

Quindi sfumiamo i calamari con il vino bianco secco e aspettiamo che l’alcol evapori. Aggiungiamo un mestolino di acqua di cottura, regoliamo di sale e lasciamo cuocere per altri 10 minuti. Intanto scoliamo al dente la pasta che abbiamo scelto, direttamente nella padella, e facciamola saltare direttamente con il condimento.

Infine insaporiamo con il prezzemolo tritato e portiamo in tavola.