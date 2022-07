Non parlare di astrologia con loro, sono i segni più scettici dello zodiaco

C’è chi crede e chi no nelle previsioni astrologiche e i segni della classifica di oggi non credono affatto negli astri.

L’astrologia non ha fondamenta scientifiche motivo per il quale molte persone non credono nelle previsioni che gli astrologi riescono a fare esaminando le stelle. Questa tendenza potrebbe dipendere dai tratti caratteriali che l’appartenenza astrologica ci conferisce.

Alcuni segni zodiacali credono molto nel fato, nei segni e nella simbologia mentre altri sono meno spirituali e più razionali e un pò come San Tommaso, credono solo in ciò che vedono e che può avere una prova validata scientificamente. L’astrologia è un tema che divide molto, meglio non parlare di affinità astrologiche in compagnia dei segni della classifica di oggi.

Ecco i segni che non credono nell’astrologia

Se ti capita di sbirciare l’oroscopo in fondo credi che vi possa essere qualcosa di veritiero in quelle profezie e se lo fai sicuramente non appartieni a questi 4 segni zodiacali, in assoluto i più scettici in termini di astrologia:

Gemelli

I Gemelli sono segni dominati da una certa dualità, un doppio lato della medaglia che li rende imprevedibili e a fargli cambiare spesso idee, gusti ed opinioni. Il Gemelli fa fatica a credere in se stesso, figuriamoci a capire e comprendere gli astri. Le previsioni astrologiche solitamente irritano questo segno.

Ariete

I nativi dell’Ariete sono molto impulsivi e agiscono senza pensare e sono fortemente convinti che tutto ciò che accade nella loro vita, sia in negativo che in positivo, sia il risultato di una loro azione e non del destino o delle previsioni astrali. Sono segni non mentalmente aperti in questo senso, sono padroni del loro destino.

Vergine

La Vergine è un segno preciso, perfettino, ben organizzato. Per questo segno tutto deve avere un senso. Per questo è molto titubante nel credere in fantasmi, destino o concetti astratti. Il nativo della Vergine ama la coerenza, per tutto ciò che non rispetta questo criterio perde rapidamente interesse.

Capricorno

Il Capricorno è un segno che lavora molto. Professionalmente è impeccabile e si impegna talmente tanto da non avere molto tempo per tutto il resto. Sono persone con pochi interessi, solitamente riservate, non amano parlare dei propri sentimenti o mostrare le proprie debolezze. I nativi del Capricorno sono tradizionali. Se l’astrologia non è una scienza radicata nella loro vita dall’infanzia faranno fatica a credere un lei da adulti.