Victoria De Angelis versione torera: la camicia bianca mostra tutto

Victoria De Angelis torera: la bassista dei Maneskin si scatena su un toro meccanico e la camicia bianca regala uno spettacolo mozzafiato.

Victoria De Angelis sa sempre come stupire i fan e, così, prima dell’ultimo concerto dei Maneskin, si è concessa un po’ di svago e divertimento salendo su un toro meccanico. Con l’outfit che ha poi sfoggiato sul palco, la bassista dei Maneskin, con i capelli al vento e una camicia bianca ha regalato uno spettacolo mozzafiato.

A pubblicare la foto di Victoria sul toro è stato il profilo ufficiale dei Maneskin che hanno condiviso una serie di foto dell’ultimo concerto all’estero della band romana prima del grande appuntamento del Circo Massimo di Roma del prossimo 9 luglio.

Victoria De Angelis: look total white, lo spettacolo è assicurato

Dopo aver sfoggiato spesso outfit total black, Victoria De Angelis, sul palco dell’ultimo concerto dei Maneskin, ha sfoggiato un look total white. Esattamente come Damiano David con cui ha, da anni, un rapporto fraterno, la bassista della band romana che, in un solo anno ha conquistato il successo mondiale, ha indossato pantaloni e camicia bianca rigorosamente aperta. Non indossando il reggiseno, Victoria ha coperto solo i capezzoli svolazzando da una parte all’altra del palco mentre suonava il basso.

Follemente innamorata della musica e del suo basso, la De Angelis si è anche divertita provando l’ebbrezza di salire su un toro meccanico sul quale, però, ha indossato pantaloni scuri, il reggiseno di un bikini e una giacca bianca.

Euforica e carica di energia, Victoria si è scatenata tra le urla dei fan che erano intorno a lei.

Esattamente come si scatena sul palco, Victoria ha fatto la stessa cosa sul toro. Sempre più bella, legata a Damiano, Ethan Torchio e Thomas Raggi, la De Angelis continua a conquistare i cuoi dei fan di tutto il mondo. I fan italiani, tuttavia, dopo aver visto nascere i Maneskin, dopo aver seguito il loro successo in tutto il mondo, hanno fatto partire il countdown per il concerto del Circo Massimo dove, come ha annunciato la band, andrà in scena una grande festa.

“Il tripudio di un weekend super sudato e frenetico. Grazie Svezia, grazie Belgio. Stiamo per preparare un po’ di mafia per Roma ora. Speriamo di vedervi lì”, si legge nella didascalia dell’ultimo post pubblicato sulla pagina Instagram ufficiale della band.