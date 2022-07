Quarto figlio per l’ex Uomini e Donne? Un mese dopo le nozze, la verità

L’ex di Uomini e Donne è incinta del quarto figlio dopo le sue recenti nozze? Sui social ha rotto il silenzio rivelando come stanno le cose.

L’ex di Uomini e Donne ha da poco fatto sognare il pubblico della rete con il suo matrimonio da favola. Lei e suo marito, infatti, da diverso tempo avevano annunciato di voler convolare a nozze ma purtroppo a causa della pandemia sono stati costretto a rimandare il tutto, fin quando qualche settimana fa non hanno finalmente realizzato il loro sogno.

Subito dopo le nozze, però, i fedeli sostenitori di Beatrice Valli hanno notato un certo pancino sospetto e le hanno chiesto se fosse in attesa del suo quarto figlio.

La risposta della moglie di Marco Fantini non si è fatta di certo attendere e sul suo profilo ha deciso di rivelare come stanno realmente le cose dopo il suo matrimonio.

Beatrice Valli di Uomini e Donne incinta? Lei rompe il silenzio e svela la verità

Beatrice Valli di Uomini e Donne, che dopo il suo matrimonio ha scelto di presentare suo padre, si è trovata al centro del gossip in quanto molti utenti della rete hanno notato un pancino sospetto, pensando che probabilmente sia in dolce attesa del suo quarto figlio.

Per questo motivo l’ex corteggiatrice del Trono Classico ha scelto di rompere il silenzio e di rivelare come stanno davvero le cose, ammettendo che non c’è nessuna gravidanza ma soltanto un problema di salute. La Valli, infatti, ha scoperto di essere intollerante al lattosio e per questo motivo la pancia è sembrata essere più gonfia del solito.

Beatrice però ci ha tenuto a precisare che queste domande a volte non sono così desiderate da parte sua, in quanto se anche fosse stata in dolce attesa ha tutto il diritto, com’è giusto che sia, di scegliere lei come e quando dirlo pubblicamente e non deve sentirsi costretta a farlo.

Le confessioni fa parte sua però non finisco di certo qui, in quanto la moglie di Marco Fantini ha voluto condividere con i suoi fedeli sostenitori lo stupore con cui ogni volta deve avere a che fare quando dice di voler allargare in futuro la famiglia poiché in molti le chiedono come mai non sia ancora stufa di avere bambini. Per lei questo tipo di confessioni sono inconcepibili e non comprende perché debbano reagire in questo modo di fronte ad un suo desiderio.

Beatrice Valli non è incinta dunque, ma si tratterebbe soltanto di un malinteso.