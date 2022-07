Assomigli più a tua madre o a tuo padre? Scoprilo con questo test

Il test madre o padre è qui per dirci a chi assomigli di più tra i tuoi genitori: da chi dei due hai preso la tua energia? Scopriamolo insieme!

Tutti, chi più o chi meno, assomigliamo ai nostri genitori.

Generalmente è facile dire se assomigliamo di più a nostra madre o a nostro padre perché, conoscendoli bene, riusciamo a riconoscere in noi i tratti più marcati del loro carattere!

A volte, però, i nostri genitori non sono così vicini a noi come vorremmo oppure siamo impossibilitati a conoscerli bene o a vedere noi stessi in loro.

Ecco perché il test della personalità di oggi ti aiuterà a capire meglio chi sei!

Test madre o padre: a chi assomigli tra le persone che ti hanno cresciuta?

Oggi ti chiediamo di guardare questo quadro qui sotto e di dirci che cosa hai notato per primo nella sua composizione.

Il motivo è semplice: vogliamo sapere se assomigli di più a tua madre o a tuo padre!

L’energia che portiamo con noi nella vita, poco importa quale tipo di esperienze o influenze ci abbiano formato, parte sempre dai nostri genitori.

Oggi vogliamo sapere a chi assomigli di più e, per farlo, ti chiediamo di dirci solo qual è l’elemento preponderante, secondo te, in questo quadro qui sopra.

Pronta a scoprire chi sei veramente?

hai visto prima un volto maschile : vedere un volto è, generalmente, un simbolo di desiderio di chiarezza e precisione.

Ti piace essere una persona presente, che guarda le situazioni in volto e che non scappa di fronte ai problemi.

Il nostro test madre o padre ci dice che la tua è l’energia di una persona che, generalmente, si fa in quattro per tutti e che si preoccupa di affrontare i problemi di petto.

Potremmo dire che è l’energia di una madre! (Soprattutto se, in questo ritratto, ritrovi la tua). Sei sicuramente una persona che tende a curare gli altri e che tende ad avere un modo di fare particolarmente protettivo, soprattutto nei confronti di chi ami. Probabilmente non ti serve provare il nostro test della dolcezza per sapere che sei una persona veramente dolcissima!

Vera e propria portatrice di pace, la colomba o le colombe rappresentano sempre armonia, serenità, felicità e sicurezza.

Che cosa vuol dire, però, questo simbolo nel nostro test madre o padre?

La risposta è semplice. Sei in assoluto più simile alla persona che ti ha cresciuto che è la più tranquilla, felice e priva di problemi in assoluto!

Generalmente, potremmo dire che l’energia che porti con te è quella paterna. Sei una persona che riesce a lasciar correre, a lasciare andare e a non aspettarsi niente dagli altri.

Per te essere felici è una questione di esercizio solitario: tuo e solo tuo, senza dover dipendere dagli altri! Forse dovresti provare anche il nostro test sul luogo dove dormi per capire che tipo di rapporto hai con gli altri. Rischi di risultare troppo fredda, quando non lo sei affatto!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.