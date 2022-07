Questi sono i segni che vogliono stare comodi: non gli importa di altro

I segni zodiacali che vogliono stare comodi non hanno nessun altro obiettivo se non la loro pace dei sensi: ecco i primi cinque in classifica!

Esistono le persone pigre e poi esistono le persone nate sotto i segni zodiacali della classifica di oggi dell’oroscopo.

Che ne dici: ti va di scoprire se sei tra le prime cinque posizioni?

Allora iniziamo subito: ecco chi sono i segni zodiacali che mettono la comodità sempre al primo posto!

I segni zodiacali più comodi di tutto l’oroscopo: ecco la classifica di oggi

Che ne dici: pensi di conoscere anche tu uno dei segni zodiacali più comodi dell’oroscopo?

Questi sono i segni zodiacali che mettono la comodità sempre al primo posto: non si preoccupano veramente di nient’altro!

Se fai parte di questa classifica, possiamo dire con tranquillità che hai perso più di un’occasione per stare comoda e tranquilla. Non che questo sia un problema per te, anzi!

Allora, pronti a scoprire i primi cinque segni zodiacali più comodi di tutto l’oroscopo? Ecco chi sono!

Pesci: quinto posto

Per i nati sotto il segno dei Pesci la comodità è una delle cose più importanti della vita. Stare scomodi porta anche ad essere particolarmente poco aggraziati oppure sgarbati e rudi.

Questo, per i Pesci, è assolutamente deprecabile: la comodità serve a loro per essere sempre belli e gentili con gli altri e non ci rinuncerebbero mai.

Scorpione: quarto posto

Sembra strano vedere i nati sotto il segno dello Scorpione nella classifica dei segni zodiacali più comodi di tutto l’oroscopo.

Eppure gli Scorpione sono fatti così: amano a dismisura la comodità e non la lascerebbero per niente al mondo!

Non chiedete ad uno Scorpione di sacrificare i suoi momenti di comodità per stare con voi: non vincereste il confronto!

Per uno Scorpione che non si riposa veramente mai, la comodità è qualcosa di fondamentale: non possono rinunciarci e, quindi, non provate a mettervi in competizione!

Toro: terzo posto

Per i Toro amare la comodità è una conditio sine qua non: non potete essere loro amici se amate mettervi nei guai e fare sempre nuove esperienze!

Ai Toro, infatti, piace molto muoversi o andare in giro ma sempre dopo aver esplorato e programmato cautamente il tutto.

La comodità, per i Toro, è fondamentale: quando sentono anche un minimo di disagio i nati sotto questo segno si ritraggono nel loro mondo e potrebbero veramente metterci mesi per uscirne di nuovo!

Cancro: secondo posto

Cari Cancro, sapete benissimo di essere persone particolarmente amanti della comodità.

Fare gli avventurieri, infatti, non è assolutamente nella vostra lista di priorità!

Per i Cancro, infatti, comodità è praticamente un secondo nome. Non amano mettersi al di fuori della loro zona di comfort e, invece, amano letteralmente e figurativamente tutti gli strumenti che gli aiutano a stare tranquilli. I Cancro sono persone assolutamente incapaci di andare all’avventura. Perché vivere nel rischio quando si può stare tranquilli e rilassarsi?

Cari Cancro, va bene essere persone amanti della comodità ma, fatevelo dire, esagerate un pochettino!

Ariete: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più comodi dell’oroscopo

Per gli Ariete essere comodi ha un valore assolutamente interessante e poco “standard”.

Gli Ariete, infatti, sono persone che provano anche a vivere delle emozioni o a mettersi in delle situazioni che non conoscono, questo dobbiamo riconoscerglielo.

Perché, allora, abbiamo messo gli Ariete al primo posto della classifica di oggi dell’oroscopo?

Semplicemente perché gli Ariete badano sempre ad avere ile possibilità e gli strumenti per fare tutto il più comodamente possibile. Non escono se non hanno un amico che li accompagna, non accettano un lavoro se non hanno qualcuno che li raccomanda, non si espongono se non hanno un solido appoggio. Niente di male in questo ma, sotto sotto, gli Ariete sanno di amare la comodità: ogni nuovo passo che fanno dev’essere sempre protetto e possibilmente sul morbido. Ecco perché gli Ariete sono anche tra i segni zodiacali più confusi di tutto l’oroscopo: aspettano sempre di essere al sicuro prima di fare un passo e, spesso, cambiano idea!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.