Incantevole ed ecosostenibile, cosa si può chiedere dallo stile di casa tua? Il Moss Trend è la moda del momento in fattore di arredamenti, ma non solo: è la rivoluzione green degli ultimi tempi! Scopri i segreti per realizzarlo e i benefici.

Quante volte hai pensato che la routine quotidiana ti devasta mentalmente? E quante altre volte hai constatato che è da molto che non passi del tempo libero ad ammirare le meraviglie della natura? L’accelerazione e l’istantaneità della società di oggi allontanano dalla riflessione e dall’osservare con tranquillità il mondo circostante. Oggi ti propongo una soluzione che in poche e semplici mosse ti farà sentire in un luogo magico all’interno di casa tua! La parola del giorno è: Moss Trend!

Innanzitutto, è bene precisare che il Moss Trend è davvero l’ultimissima moda in termini di arredamento. Freschezza, ordine e comfort, sono queste le sensazioni che ispirano chi ha deciso di rendere la propria abitazione un paradiso in mezzo a quattro mura. E’ possibile, mediante degli accorgimenti che a breve ti svelerò, ricreare in delle piccole zone della casa dei dettagli che richiamano la natura.

In particolare parliamo di tutto ciò che concerne il colore verde. Dal contornare con del fogliame stabilizzato uno specchio in bagno, ad allestire un’intera parete del soggiorno con del muschio sempre con la tecnica della stabilizzazione.

Appunto, cosa significa il termine stabilizzato? Questo indica il lichene, protagonista della tecnica di arredamento, il quale viene sottoposto ad un mix fatto di acqua, glicerina e colorante alimentare. In tal modo, mantiene il suo stato vegetale eliminando la linfa proprio con questa miscela.

Ciò permette all’arredo di mantenersi con il minimo sforzo, e di rendere unica la tua abitazione. Scopriamo le sue caratteristiche e come applicare facilmente la manutenzione e qualche dritta.

Moss Trend: come realizzarlo in poche e rapide mosse

Sorge spontaneo chiedersi cosa bisogna fare per curarlo e quanto possa durare in perfette condizioni. L’umidità è una condizione necessaria per preservarne l’integrità. Infatti, idratarlo quotidianamente con un po’ d’acqua, è il primo trucco per mantenere la percentuale di umidità a circa il 50%. Inoltre, è chiaro che esistono stanze dove l’umidità è alle stelle, il bagno è un esempio. Stiamo parlando di uno speciale tipo di muschio, per cui ecco cosa è necessario sapere sulla sua cura e sulla sua funzione: il benessere è garantito!

Ti ho già svelato la prima mossa, cioè l’idratazione, ma non è l’unica. Infatti, seppur tu possa, da come si evince in foto, arredare con il muschio qualsiasi stanza ed elemento della tua casa, evita che gli arrivino direttamente i raggi solari.

Essendo una pianta primitiva priva di radici e dalle caratteristiche uniche, non necessita della luce del sole, perché in natura colora proprio le parti boschive nascoste.

Se il tuo sogno è creare dei giardini verticali, basta andare in negozi specializzati che sono in grado anche di personalizzare il tuo prodotto d’arredo. Che tu voglia una dimora moderna o classica, non ci sono limiti alla sua versatilità! Appunto, nonostante si tratti di piante, necessitano di pochissima cura, e possono davvero garantire dei benefici. Sai che durano fino a 10 anni?

Parlare di relax e di ambiente confortevole non è questione da poco. L’aspetto più importante, non è solo la minima cura con massima resa e bellezza, ma c’è di più. E’ fondamentale che tu sappia che combatte l’inquinamento acustico perché assorbe i rumori, è una fonte di benessere! Ecco perché è altamente consigliato, non solo ti immerge nella natura che vedi sempre meno, ma è un rigenerante naturale.

Soprattutto quando il tran tran quotidiano allontana il benessere psichico ed emotivo. Non è importante arredare tutta la casa con questo stile, basta una parete, un quadro, una cornice oppure una semplice piantina, il rilassamento è assicurato dall’accettazione di uno stile di vita più sano per te e per il mondo.

Assolutamente ecosostenibile e green, che aspetti? Informati, il muschio stabilizzato necessita di poche cure, ed è lo stile adatto per essere tranquillo e alla moda!