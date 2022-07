L’eyeliner trasparente farà sembrare il tuo sguardo sempre giovane

L’eyeliner trasparente è l’ultima frontiera del make up e ci insegna che spesso un trucco semplice e naturale è più utile di uno “artificioso”. Ecco come si applica.

Arriva da TikTok – su cui ormai possiamo trovare consigli di beauty più disparati – ed è un trend davvero semplicissimo da applicare: è l’ultima tendenza di make up per ricreare dei cat eye in pochissime mosse.

Sono 336 milioni gli utenti che si sono interessati a questo nuovo trend, ad indicare che spesso quando i social chiamano i beauty addicted rispondono a gran voce immediatamente.

Dimentica tecniche complesse, meccanismi incomprensibili per cui il tuo viso appare completamente diverso con il trucco, matite su matite: avrai bisogno solo di un correttore leggermente più chiaro del colore naturale della tua pelle e di un po’ di cipria per applicare questo make up.

A cosa serve? Ad allungare lo sguardo, cambiando la sua forma e la sua profondità, ma senza stravolgerlo e, soprattutto, facendo sì che il make up non appaia eccessivo.

Trattasi di una tecnica innovativa che parte dal concetto che il make up da solo può essere liftante e che spesso servono pochissime mosse per riuscire a sembrare più giovani.

In sostanza in questo modo il chiaro scuro che dà vita ad un trucco minimal, estremamente naturale, ma anche molto particolare. Sì, perché il fine di questo make up non è conferire al tuo sguardo un tocco di magnetismo, ma è semplicemente quello di farlo apparire più aperto, luminoso, giovane.

Questa tecnica tra l’altro è davvero alla portata di tutti, si adatta alla perfezione a diverse forme di occhio ed anche a diverse età.

Ma come si crea questo trucco innovativo? Ecco come ottenere un perfetto eyeliner trasparente in poche mosse.

L’eyeliner trasparente si applica così

Come applicare l’ormai famosissimo eyeliner trasparente? Ecco tutti i passaggi da effettuare.

Il primo step prevede l’applicazione di cipria lungo la palpebra e di un po’ di terra opaca nell’angolo esterno. Così otterrai già un chiaro scuro perfetto.

Il secondo step consiste nel creare una sorta di Reverse eyeliner. Come? Applicando un correttore di una tonalità più chiara della nostra pelle.

In sostanza, dobbiamo creare una sorta di coda, ma compiendo esattamente il passaggio inverso rispetto a quello che siamo soliti fare con l’eyeliner.

In pratica, dobbiamo delineare il bordo del classico eyeliner, partendo dall’angolo interno e creando una linea che vada a formare la classica codina. A quel punto facciamo lo stesso passaggio anche in basso.

Tra la nostra linea e l’occhio, però, dovremo lasciare dello spazio vuoto e sarà proprio quello a conferirgli la vibe felina tanto ambita.

Alla fine dovremo prendere un pennellino pulito piatto e sfumare la linea che abbiamo ottenuto.

Quando lo fai, però, stai attentissima a non rovinare la linea che hai fatto. Come fare? Cerca di fare movimenti non molto ampi e di seguire prima la linea superiore e poi quella inferiore.

In ogni caso, qualora dovessi sbagliare, sappi che non sarà difficile correggere il tuo errore, ti basterà semplicemente ripassare il correttore ed il gioco sarà fatto.

Alla fine basterà fissare tutto con un po’ di cipria, così che il nostro make up risulti a lunga tenuta.

Questo trucco piace così tanto probabilmente perché può essere applicato davvero da tutti, anche dalle meno esperte.

Del resto, il transparent eyeliner costituisce il perfetto esempio del make up – no make up, perché è naturalissimo e tra l’altro può essere corretto con estrema facilità, come abbiamo anticipato.

Se vuoi scoprire un’altra tendenza di make up, ecco il trucco grafico, molto in voga quest’anno.

In ogni caso, abbiamo avuto l’ennesima prova che spesso nel mondo del make up less is more.