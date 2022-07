Ma come si fa a farlo in piedi? Ecco la risposta (e alcuni consigli)

Come “farlo” in piedi? Anche se sembra veramente facile nei film, questi suggerimenti possono darti una mano a provare la tua fantasia!

Puntuale come un orologio svizzero e generalmente mentre passa qualcuno di fronte alla televisione, ecco che arriva.

Di che cosa parliamo? Ma ovviamente di quella scena bollente che vede la coppia coinvolta in un passionale rapporto… contro il muro.

Passato l’imbarazzo perché chi non ti conosce pensa che tu stia guardando una serie con solo contenuti erotici, è giunta l’ora di passare ai fatti. Ma come fanno a farlo in piedi?

Come farlo in piedi: la guida per provarci e qualche consiglio utile

Da quando lo hai visto succedere nella tua serie TV preferita, ormai ti è venuta voglia di provarlo.

Parliamo di farlo in piedi, quella cosa che nei film e nelle serie sembra veramente molto semplice ma che tu ancora non hai provato nella vita.

O, se l’hai provata, ti sei resa conto quasi subito di una cosa: è estremamente complicata!

Farlo in piedi non è semplice, questo è certo: perché, però, lo vediamo sempre succedere?

Beh, non si tratta solo di una posizione estremamente scenografica (a differenza, per esempio, della posizione del triceratopo di cui ti abbiamo parlato qui).

Poi c’è anche un altro fattore decisamente importante: a volte non avete un piano su cui appoggiarvi e la passione è troppa per cercarlo! Infine, c’è anche un’ulteriore motivo per farlo in piedi: è divertente!

Certo, ovviamente se sai come farlo: ecco qua la guida per provare a farlo in piedi e dei consigli utili.

La guida su come farlo in piedi: ecco i passaggi da non dimenticare

Partiamo dalla base e cerchiamo di capire quali sono tutti i passaggi per imparare come farlo in piedi.

Tu ed il tuo partner dovete parlare di che cosa intendete per “farlo” in piedi . Volete un rapporto completo? Volete provare solo la masturbazione o i rapporti orali? Stabilite il tutto prima di iniziare: durante è più complicato!

. Volete un rapporto completo? Volete provare solo la masturbazione o i rapporti orali? Stabilite il tutto prima di iniziare: durante è più complicato! Valutate la vostra forma fisica. Ehi, non lo diciamo con l’intento di farvi vergognare perché il lunedì in cui dovevate iniziare ad andare in palestra ancora non è arrivato!

Cercate di capire se poteste stare tanto tempo in piedi a fare l’amore: il tuo partner dovrebbe essere in grado di sostenerti, anche per un minuto di tempo, e anche tu devi essere capace di resistere con gli addominali in tensione. Insomma, fate qualche prova!

Gli spazi piccoli, dove i muri sono vicini gli uni agli altri, vi permettono di “incastrarvi” alla perfezione, diminuendo le peripezie fisiche che dovrete sostenere. Insomma, qualsiasi cosa possa aiutarvi, meglio utilizzarla!

I consigli per portare a termine il rapporto senza danni

Ora che sapete tutto su come iniziare a farlo in piedi, non possono mancare i consigli per evitare di fare qualche disastro.

Ecco i nostri!