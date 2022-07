Che fine ha fatto Emma Watson, la fantastica Hermione di “Harry Potter”?

Impossibile non ricordarsi di lei: è stata la fantastica e super intelligente Hermione nella saga di “Harry Potter” e ha ammaliato tutti con la sua straordinaria presenza scenica. Ecco che fine ha fatto l’attrice che l’ha interpretata, Emma Watson.

Chi non conosce la straordinaria attrice Emma Watson, divenuta famosa in seguito alla sua partecipazione alla saga di “Harry Potter” nel ruolo della secchiona ma carismatica Hermione Granger? L’attrice, insieme ai compagni di set Daniel Radcliffe e Rupert Grint, ha accompagnato la crescita di ogni Millennial, e ognuno di essi la ricorda ancora con affetto. Da qualche anno, però non la si vede al cinema, né in tv. Che fine ha fatto?

Oltre ad essersi distinta come talentuosa attrice, Emma Watson è anche una nota attivista. Molti si ricorderanno i discorsi da lei tenuti in veste di ambasciatrice delle Nazioni Unite e il suo impegno nel campo dei diritti civili con l’organizzazione HeForShe. Non solo Harry Potter (i cui fan si sono rivoltati contro la Rowling dopo le affermazioni anti transgender), quindi, nel curriculum della bella star. Dal 2019, però, si parlato sempre meno di lei e molti si sono chiesti se l’attrice si sia ritirata dalle scene. Ecco la verità sul suo conto.

Che fine ha fatto Emma Watson, l’Hermione Granger di “Harry Potter”?

Oggi la bella Emma ha 32 anni ed è sempre più impegnata come attivista. L’attrice ha infatti per il momento messo da parte i suoi impegni cinematografici per dare più rilevanza al sui impegni nel campo dei diritti delle donne.

“In futuro mi vedrete meno sul red carpet e più nelle sale conferenza”, aveva rivelato la Watson nel 2019. Cosa ha voluto dire? Che nella sua vita, in questo momento sta succedendo molto altro. Femminista convinta, La Watson è Ambasciatrice ufficiale dell’Onu per ciò che concerne la tutela delle donne. Da anni è oltretutto impegnata a combattere la bassa scolarizzazione delle bambine nei Paesi più poveri al mondo e da sempre lotta per il raggiungimento della parità salariale tra uomini e donne. Si sa pochissimo della vita privata di Emma, che tiene da sempre nascosta. L’attivista ha tre fratelli più piccoli a cui è legatissima e dal 2019 ha una relazione con Leo Robinton, imprenditore suo coetaneo con cui vive a Londra. Chissà se, in futuro, i due si uniranno anche in matrimonio…In Harry Potter, Emma si trovava nella Casa di Grifondoro. E tu, se dovessi scegliere, in che casa di Hogwarts vorresti essere smistato? La risposta svelerà le tue vere qualità!