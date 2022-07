Carmen Di Pietro, dopo l’Isola dei Famosi la nuova avventura

Carmen Di Pietro, rientrata in Italia dopo l’Isola dei Famosi 2022, è pronta per la nuova avventura: le sue parole.

Carmen Di Pietro è stata una delle protagoniste indiscusse dell’Isola dei Famosi 2022. Divertente, schietta e senza peli sulla lingua, ha conquistato la simpatia dei telespettatori, ma anche della conduttrice Ilary Blasi e degli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria.

Durante i cento giorni trascorsi in Honduras, Carmen si è mostrata totalmente senza filtri raccontandosi a 360 gradi e soffrendo molto la fame. Nonostante tutto, è riuscita ad arrivare in finale dove, però, si è dovuta accontentare del terzo posto dopo aver perso la sfida al televoto con Luca Daffrè. Rientrata in Italia, ora sarebbe pronta per una nuova avventura.

Carmen Di Pietro vola in Spagna per Supervivientes? Le sue parole

Dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip e all’Isola dei Famosi, Carmen Di Pietro che, nel corso del reality, ha scoperto una cosa del figlio Alessandro con cui ha condiviso la prima parte dell’avventura in Honduras, sarebbe pronta a partecipare ad un nuovo reality. Pare, infatti, che Carmen parteciperebbe a Supervivientes ovvero la versione spagnola dell’Isola dei Famosi anche se in un ruolo diverso da quello di concorrente.

«Come inviata sì, ma come concorrente mi sa che per qualche anno devo mettermi in pausa», ha spiegato in un’intervista rilasciata ai microfoni di Fanpage.

Dopo aver trascorso tre mesi in Honduras, ora Carmen ha voglia di godersi la sua casa di Roma e i figli Alessandro e Carmelina. In futuro, però, la Di Pietro che non ha mai nascosto di aver fatto uso della chirurgia plastica, non esclude di poter partecipare nuovamente ad un reality.

Dopo aver affrontato l’Isola dei Famosi con il primogenito Alessandro, tra qualche anno, potrebbe faro lo stesso con la figlia Carmelina. «Però mai dire mai, mia figlia Carmelina, di 13 anni, appena rientrata mi ha detto: “Mamma, fra 5 anni sono maggiorenne e ci andiamo insieme”. Quindi chi lo sa, non c’è due senza tre», ha detto ancora Carmen a Fanpage.

Autoironica e divertente, tra cinque anni, Carmen tornerà sull’Isola dei Famosi? Nel frattempo, tra i suoi fans, c’è anche chi spera di rivederla nella casa del Grande Fratello Vip dove altre vip, prima di lei, sono tornate più volte come Valeria Marini.