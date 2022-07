Una nota showgirl ha ribadito il suo deciso “no” ai reality, nonostante le numerose richieste di partecipazione che si sono susseguite nel corso degli anni. Ecco svelato il motivo di questo rifiuto.

No ai reality. Questa la decisione drastica di una notissima showgirl, diventata famosa nel corso degli anni Novanta e ancora richiestissima. Un rifiuto davvero unico nel suo genere, visto che quasi tutte le showgirl sono cadute, prima o poi, nella “trappola” dei reality show. A chiarire il motivo di questo rifiuto, reiterato con decisione sempre maggiore nel corso degli anni, è stata la showgirl stessa. Ecco cosa ha detto.

Questa nota (ex) showgirl 55enne è decisa più che mai a non partecipare a un reality show, di qualunque genere sia. Certo, non sono mancati i corteggiatori nel corso degli anni, che le hanno fatto proposte anche molto allettanti dal punto di vista economico. Ma per il momento la showgirl vuole restare fuori della televisione, anche perché ha scoperto un nuovo amore più forte di tutto il resto: il teatro.

La nota showgirl dice “no” ai reality. Ecco il motivo

Stiamo parlando dell’affascinate Paola Barale, che dopo una carriera di tutto rispetto in tv durata molti anni, ha deciso di dedicarsi a tutt’altro (appunto, il teatro) e mai e poi mai parteciperebbe a un reality.

Il motivo? L’ha spiegato lei stessa durante un’intervista. “Me lo chiedono di continuo, mi offrono anche grandi cifre. Non sarò mai ricca. Certo mi piace la bella vita. Ed è importante essere tranquilli quando, per esempio, si sta male e ci si deve curare. Ma so gestire il denaro e la mia felicità è più importante. I reality non hanno dei bei contenuti”. Insomma, ha le idee molto chiare la bellissima Paola, che ora sta mettendo anima e corpo nella sua passione, il teatro.

“Sta andando come con la televisione: sto diventando brava”, ha dichiarato l’ex showgirl, da sempre icona di stile. “Mi piace il teatro, è sempre diverso e non rischio mai di rivivere le medesime situazioni”. La Barale ha anche chiarito i motivi del suo addio alla tv, smentendo categoricamente il coinvolgimento di Raz Degan nella sua scelta. “No, lui arrivò un anno dopo. Me ne andai perché veramente avevo bisogno di fare altro. Quando lasciai era ancora il top”. Ma sapete che lavoro faceva Paola Barale prima del successo? Non velo aspettereste mai!