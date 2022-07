Via ai saldi estivi in tutta Italia! Guida allo shopping: cosa acquistare?

Via ai saldi estivi in tutta Italia! Da oggi potremo acquistare i nostri abiti preferiti a prezzi scontati. Ma attenzione: non è tutto oro ciò che luccica! Ecco la guida di stile targata CheDonna che ti mostrerà come realizzare lo shopping estivo attento e consapevole!

Da oggi sabato 2 luglio in tutta Italia i negozi di abbigliamento e accessori vivranno uno dei periodi più importanti, commercialmente, dell’anno: i saldi estivi. Un periodo che varia dalle 6 alle 10 settimane, in base alla regione, in cui noi consumatori potremo acquistare capi d’abbigliamento a prezzi scontati. Ma attenzione: non è tutto oro ciò che luccica!

In Italia le regole del commercio sono chiare e gli sconti nazionali avvengono solo due volte l’anno: a gennaio e a luglio. Questi periodi di saldi sono utili sotto molti punti di vita: permettono ai negozianti di vendere a prezzi ridotti i capi rimasti in giacenza in negozio in modo da poter fare spazio per la nuova collezione, in più i consumatori avranno la possibilità di acquistare capi costosi con budget ridotti.

Non dobbiamo però farci assalire dalla foga dei saldi e acquistare tutto, perché il primo passo per essere una vera fashion lover è saper acquistare “consapevolmente”.

Questa parola racchiude in se molti significati. Il primo sicuramente si riferisce alle questioni ambientali, ossia ridurre al minimo gli sprechi evitando acquisti inutili. In più per shopping consapevole si intende la possibilità che ha il consumatore di poter acquistare capi potenzialmente di qualità a prezzi più bassi.

Ma attenzione: perché inciampare nella fregatura può essere più semplice di ciò che pensiamo. Quindi ecco una guida semplice per riuscire a sopravvivere ai saldi estivi!

Via ai saldi estivi in tutta Italia! Per uno shopping consapevole tenete sempre a mente questi concetti: controllate sempre i cartellini, acquistate solo il necessario e pensate alla prossima stagione!

Prima di recarsi nei nostri negozi preferiti e fare shopping, gli acquisti consapevoli iniziano nelle nostre case: riorganizziamo il nostro armadio. Vediamo i capi che possediamo, quelli da riciclare e quelli da tenere. In questo modo avremo un quadro chiaro di ciò che possiamo e non acquistare!

Ecco i punti chiave per uno shopping consapevole:

controllate sempre i cartellini: il fatto che ci siano i saldi in tutta Italia non si significa che tutti i capi di un negozio sono soggetti a scontistiche. Quindi scegliete il capo da acquistare, controllate il cartellino, il prezzo originale, la percentuale di sconto e il prezzo finale. Se siete soddisfatte di ciò che leggete allora procedete all’acquisto!

il fatto che ci siano i saldi in tutta Italia non si significa che tutti i capi di un negozio sono soggetti a scontistiche. Quindi scegliete il capo da acquistare, controllate il cartellino, il prezzo originale, la percentuale di sconto e il prezzo finale. Se siete soddisfatte di ciò che leggete allora procedete all’acquisto! non acquistare mai capi doppioni: in un periodo storico in cui il settore del fashion è considerato come il più inquinante al mondo dobbiamo prestare attenzione a ciò che acquistiamo. Evitiamo doppioni e bisogna prediligere capi provenienti da materiali riciclati o realizzati a basso consumo energetico. Solo in questo modo potremo spingere le ditte produttrici a realizzare meno capi da inserire nel commercio.

in un periodo storico in cui il settore del fashion è considerato come il più inquinante al mondo dobbiamo prestare attenzione a ciò che acquistiamo. Evitiamo doppioni e bisogna prediligere capi provenienti da materiali riciclati o realizzati a basso consumo energetico. Solo in questo modo potremo spingere le ditte produttrici a realizzare meno capi da inserire nel commercio. shopping fuori stagione: generalmente le percentuali più basse di sconto si riferiscono a capi fuori stagione. Mi spiego meglio. Siamo in estate e la scelta più conveniente è quella di acquistare capi invernali. I negozi hanno bisogno di liberarsi dei capi in giacenza per far spazio a quelli nuovi, quindi inseriranno una percentuale di sconto più alta agli abiti fuori stagione. Quindi pensate ad acquistare un nuovo giubbotto per l’inverno, oppure uno stivale di buona qualità. Così avrete risparmiato tanto e vi ritroverete a iniziare la nuova stagione con tante novità già nel vostro guardaroba! A proposito, I look estivi più trendy del momento sono questi, e li amerai alla follia!

Termina qui questa guida di stile targata CheDonna che ha visto come sopravvivere al meglio ai saldi estivi!

Alla prossima guida di stile, con tutte le novità in fatto di fashion, e non solo!