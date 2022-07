Dodici posizioni per i dodici segni dello zodiaco: qual è la tua?

Oggi ti sveliamo la posizione perfetta sotto le lenzuola in base al tuo segno zodiacale: ognuno di noi ha la sua! Scopriamole tutte quante insieme.

Sapevi che tu ed il tuo partner avete entrambi una posizione da provare?

No, non parliamo di quella preferita dall’uno o dall’altra oppure di quella che vi piace di più in coppia.

Oggi parliamo delle posizioni intime che ci suggeriscono stelle e pianeti: l’oroscopo ha la sua da dire anche sulla sessualità!

La posizione perfetta per ogni segno zodiacale: scopri qual è la tua

Di che segno sei?

Questa è una domanda che, generalmente, serve a conoscere meglio le persone. Se vuoi sapere quali sono i segni zodiacali che non sanno proprio cosa vogliono oppure, invece, quali sono quelli che pensano sempre al passato ti basta chiedere il segno e controllare le nostre classifiche.

Oggi, invece, abbiamo pensato di chiedere a stelle e pianeti di darci un’informazione un poco più piccante.

Sapevi che ogni segno zodiacale ha la sua posizione intima perfetta da provare sotto le lenzuola?

Scopriamo subito qual è la tua e qual è quella de tuo partner o della persona che ti piace: vi servirà da spunto per il vostro incontro bollente!

Ariete

Per gli Ariete non possiamo far altro che consigliare tutte le posizioni dove è lui a prendere il comando. Sono perfette per chi è nato sotto questo segno!

In ogni caso, la posizione perfetta per gli Ariete (se non vi piacciono quelle che trovate nel nostro elenco) è sicuramente una di quelle in piedi. Vi piace distinguervi!

Toro

Ai Toro, invece, consigliamo la posizione del pretzel: la trovate qui!

Per i Toro è meglio avere una posizione “astrusa” che però assicura sia la comodità che una resa ottimale.

Non vogliono faticare per niente! La posizione del pretzel è perfetta per i Toro: massimo risultato con minimo sforzo!

Gemelli

La posizione del missionario (nonostante sia spesso tacciata di essere la più noiosa) è quella perfetta per i Gemelli!

Ai Gemelli piace tantissimo poter guardare in faccia le persone con cui stanno insieme e godere, principalmente, delle loro espressioni. Il missionario è perfetto per voi!

Cancro: la posizione per il tuo segno zodiacale è questa

La posizione perfetta per il segno zodiacale dei Cancro è quella del cucchiaio.

Questa posizione è estremamente dolce e da coccole ma anche in grado di regalare grandi emozioni a chi la prova! Per i Cancro è perfetta: possono ricevere l’amore che vogliono e mostrare la loro sensualità senza sforzarsi troppo!

Leone

Per i Leone, invece, la posizione perfetta è tutto un altro discorso. La posizione del capitano, forse, è quella perfetta per voi!

Sia che siate i partner che penetrano o sia che siate i partner che ricevono, in questa posizione avete una chiara visuale del partner e vi sentite veramente in comando!

La donna si sdraia con la schiena in terra e le gambe sollevate: il partner si inginocchia e solleva i fianchi della donna, tenendola per le cosce o per le natiche: il divertimento è assicurato!

Vergine

I nati sotto il segno della Vergine devono assolutamente provare la posizione del loto. Si tratta di quella perfetta per loro!

La posizione in sé è bella ed elegante, non fa sudare troppo perché non bisogna affannarsi e muoversi in continuazione ed è perfetta per guardarsi negli occhi e godere l’uno della bellezza dell’altra.

Bilancia

Il 69 è in realtà la posizione perfetta per i nati sotto il segno della Bilancia.

Questa posizione è quella che vede i partner “ribaltarsi” e mettersi uno con la testa ai piedi dell’altro. Adesso potete darvi piacere a vicenda, senza un rapporto completo ma con il sesso orale. La posizione è perfetta per i nati sotto il segno della Bilancia che vogliono essere sempre in grado di “dare” e non ricevere senza fare niente!

Scorpione: la posizione per il tuo segno zodiacale è questa

Caro Scorpione, secondo noi la posizione perfetta per te è quella del triceratopo: trovi la sua spiegazione cliccando qui!

In questa posizione puoi dominare ed essere dominato in maniera estremamente divertente ma che ti assicura anche un ottimo controllo sul tuo corpo. Provare per credere!

Sagittario

La posizione perfetta per il segno zodiacale del Sagittario è quella della sedia. In questa posizione (il partner è seduto sul bordo di una sedia o del letto mentre tu ti “accovacci” su di lui, tenendo i piedi poggiati a terra per muoverti meglio) il Sagittario dà il meglio di sé.

Il motivo è che il Sagittario così è comodo e può divertirsi al massimo: massima resa per pochissimo sforzo anche qui!

Capricorno

La cow-girl è la posizione perfetta per il segno zodiacale del Capricorno. Sia che siate i partner sdraiati, sia che siate i partner sopra questa posizione è in grado di soddisfare la voglia di protagonismo dei Capricorno e anche il loro lato un poco voyeur.

Aquario

Gli Aquario non sono assolutamente tradizionali come potreste immaginarveli! Per i nati sotto questo segno zodiacale, infatti, la posizione migliore è quella… che prevede anche l’utilizzo di un divano! No, scherziamo: qualsiasi piano d’appoggio va bene!

Gli Aquario amano le posizioni in cui il partner che riceve si china in avanti, esponendo completamente sé stesso: un poco di giocattoli sexy e il gioco è fatto!

Pesci: la posizione perfetta per il tuo segno zodiacale è questa

Per i Pesci la posizione perfetta è quella che prevede un abbraccio romantico e gentile. Non proprio come un missionario ma più come una fusione di corpi e anime, i nati sotto il segno dei Pesci adorano aderire completamente al corpo del partner. La posizione è da provare insieme per un rapporto assolutamente romantico!