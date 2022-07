Evento importante in arrivo? Segui questa routine di cura della pelle

Hai un’occasione importante dietro l’angolo? Segui i nostri consigli provando questa fantastica routine di cura della pelle.

Quando si tratta di prepararsi per un evento importante, avere una pelle luminosa e bella è probabilmente in cima alla lista delle priorità.

Il tuo look potrebbe essere impeccabile, ma se la tua pelle non è perfetta come vorresti, questo può rovinare l’intera giornata. Per questo motivo, potresti avere necessità di aggiungere alcuni passaggi extra alla tua routine di cura della pelle.

Ecco la tua perfetta routine di cura delle pelle

Ti stai preparando per la tua occasione speciale e non sai come prenderti cura della tua pelle? Continua a leggere per scoprirlo.

Di seguito troverai alcuni consigli che ti aiuteranno a preparare la tua pelle prima di qualsiasi evento importante.

Applica la tua maschera

Se non hai tempo di andare in un centro estetico, non preoccuparti. Ci sono molte maschere per il viso fai da te. Con il tempo, i fattori ambientali possono danneggiare la pelle, facendo apparire l’incarnato spento e stanco. Perciò opta per una maschera per il viso, che riuscirà a ridare alla tua pelle luminosità e splendore.

Aggiungi un siero alla vitamina C alla tua routine di cura della pelle

Per evitare di ritrovarti con una pelle spenta, prova ad aggiungere alla vostra routine un siero alla vitamina C per ottenere questo risultato.

Punta su un’abbronzatura artificiale

L’abbronzatura rende la pelle più bella che mai, perciò perché non ricorrere ad un autoabbronzante? Non devi fare altro che detergere ed esfoliare la pelle. Fatto ciò, stendi una salvietta su tutto il corpo, piegandola secondo necessità. Ricordati di usare il prodotto con parsimonia, soprattutto intorno alle caviglie, alle ginocchia e ai gomiti. Queste zone tendono a essere secche e quindi possono assorbire più colore. Non ti resta quindi che lavare accuratamente le mani quando hai finito la procedura. Lascia ovviamente asciugare la pelle prima di rivestirti.

Prenditi cura anche del resto del corpo

Potresti pensare che la tua routine di cura della pelle riguardi solo il viso, ma è giunto il momento di prestare attenzione anche al resto del corpo. Se per il grande giorno hai deciso ad esempio di indossare un abito scollato o corto, vorrai sicuramente assicurarti che la tua pelle sia perfetta, dalla testa ai piedi. Prima di fare la doccia, strofina delicatamente la pelle con una spazzola asciutta o in alternativa usa uno scrub sotto la doccia per eliminare le cellule morte. Una volta uscita dalla doccia, non rimane altro che applicare una lozione per il corpo per favorire l’idratazione.

Nascondi, se necessario

Hai delle occhiaie o un po’ di rossore? Nessun problema! Se il giorno del grande evento ti svegliate con una pelle non proprio perfetta, basta utilizzare una palette di correttori per mascherare qualsiasi problema prima di applicare il resto del trucco.

Non dimenticarti di applicare la crema contorno occhi

Per prevenire le tanto odiate occhiaie, integra una crema contorno occhi nella tua routine di cura della pelle.