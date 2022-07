Dal dramma alla rinascita: l’ex Amici è guarito così

L’ex allievo di Amici si è lasciato andare in una recente intervista raccontando di aver affrontato un periodo buio, ma si è ripreso in un modo speciale.

Nella scuola di Amici sono tantissimi i talenti che hanno trovato il successo e la popolarità immediata. Il programma condotto da Maria De Filippi è sempre una grande vetrina per i giovanissimi che si accostano al mondo dello spettacolo, dando prova delle loro potenzialità. Nella scuola più famosa d’Italia ballerini e cantanti si mettono in gioco a colpi di sfide conquistandosi il parere favorevole di giudici e pubblico.

Proprio tra i banchi di Amici però, è possibile conoscere anche il loro lato umano. Così i ragazzi si lasciano andare in gioia e lacrime, facendo scoprire il loro carattere che fa affezionare i telespettatori. Questo è ciò che è successo anche qualche anno fa, durante la sedicesima edizione del talent. Il 26enne dal fisico scolpito nato in Germania, si fece largo tra i vari talenti, dimostrando di avere una marcia in più.

Così Andreas Muller si è conquistato la vittoria di Amici, sbarcando poi nel gruppo dei ballerini professionisti l’anno successivo e come assistente in seguito. Nella sua vita però, c’è stato un periodo drammatico e lo ha raccontato di recente.

“Lei mi è stata vicino”, ecco come Andreas Muller è guarito dal suo male

Come spesso accade, l’immediata popolarità che il programma di Amici regala ai ragazzi, porta poi anche a delle conseguenze negative, come in alcuni casi un senso di smarrimento in seguito all’altalena del successo. Ma nella vita del ballerino Andreas Muller, c’è stato un amore nato proprio nella scuola più famosa d’Italia: quello con Veronica Peparini.

Proprio come accaduto per quest’altra coppia vip, i due hanno vissuto il loro rapporto serenamente senza alcun problema dovuto alla loro differenza d’età. Lei anzi, sembra essere stata una persona fondamentale per lui, soprattutto in questi ultimi mesi. In una recente intervista al settimanale Nuovo, il ballerino si è lasciato andare raccontando il motivo per cui in questo periodo si è chiuso in sé stesso, allontanandosi anche dai social.

Da quanto si viene a sapere, Muller ha vissuto una sorta di ansia e depressione, che lo hanno portato a non sentirsi bene mentalmente.

“Ho passato parecchi momenti no che mi hanno causato malessere“, ha dichiarato l’artista, aggiungendo poi: “Mi ha aiutato tanto il fatto che Veronica mi sia stata vicino in ogni mio successo e insuccesso”. Il problema sarebbe sorto dunque, principalmente a causa di motivazioni lavorative che lo hanno gettato in un senso di scoraggiamento. Adeso però, Andreas sembra aver ritrovato una nuova serenità, lanciandosi nei nuovi lavori di coreografo per i concerti di Aka7even e Alessandra Amoroso. Insomma, dopo la pausa è pronto a ripartire più forte che mai e chissà che non lo rivedremo di nuovo nella scuola di Maria De Filippi.