Dopo l’Isola Nicolas Vaporidis prende una drastica decisione e gli dice addio per sempre

Reduce dalla vittoria dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, l’attore Nicolas Vaporidis decide di fare un bel cambio, stravolgendo tutto all’improvviso.

Si è conclusa da poco una lunghissima edizione dell’Isola dei Famosi. Probabilmente l’ultima, stando alle indiscrezioni circolate negli ultimi mesi sul programma, secondo cui pare che non avrebbe convinto casa Mediaset ad acquistarlo nuovamente per il prossimo anno. In effetti la puntata si è conclusa senza nessun “Ci vediamo alla prossima”.

Se intanto le sorti del reality restano ignote, si può dire che anche questa stagione lo show sia stato in grado di attirare l’attenzione. Partito con forse fin troppi litigi e battibecchi, che per una parte del programma l’hanno fatta da padroni, è riuscito man mano a tirare fuori il meglio dei concorrenti che, in dirittura d’arrivo si sono sciolti molto. Uno di questi è stato proprio Nicolas Vaporidis che, nelle prime settimane, è stato spesso coinvolto in discussioni.

Probabilmente il suo fare scontroso, che lo ha portato in principio a litigare anche con l’amico Edoardo Tavassi, era soltanto una forma di difesa che col tempo si è allentata. Benvoluto da tutti, negli ultimi mesi l’attore di “Notte prima degli esami“, è riuscito a lasciarsi andare diventando l’amico e confidente dei naufraghi. Proprio questo suo percorso, probabilmente, ha segnato la chiave di volta per il pubblico a casa, che alla fine lo ha decretato vincitore.

Ritorno a casa e cambio di look: il vincitore dell’Isola “ci dà un taglio”

Come tutti sappiamo, l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi quest’anno, in via eccezionale, si è tenuta in Honduras. I naufraghi dunque, hanno atteso l’esito del televoto in mezzo alle onde del mare, accontentandosi di abbracciarsi tra di loro mentre i colleghi festeggiavano in studio. Anche Nicolas Vaporidis però, come gli ultimi finalisti del gioco, negli ultimi giorni ha fatto ritorno in Italia.

Mentre qualcuno fa scoppiare la passione dopo l’Isola, la prima foto pubblicata dal naufrago è stata quella del suo volto felice mentre in aeroporto addenta una ciambella al cioccolato, con la didascalia: “99 giorni dopo…la gioia“. Ora però per l’attore è arrivato il momento di un cambio abbastanza radicale. Nicolas ha deciso infatti di recarsi dal barbiere e “darci un taglio”. Una scelta non facile anche questa, perché dopotutto, i naufraghi spesso si affezionano al loro look “isolano” che ricorda un po’ le fatiche dell’esperienza vissuta.

Così anche Vaporidis ha deciso di non rinunciare completamente alla sua barbona brizzolata, mantenendo una certa lunghezza ma cambiando decisamente look. Nelle foto del prima e dopo riportate da ThePipolTv, vediamo infatti che, dopo l’Honduras il suo viso era molto più incolto e non curato. In fin dei conti lo stile hipster non passa mai di moda, e chissà che non sia proprio quello che l’attore ha deciso di adottare.