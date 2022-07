5 modi per usare un sex toy durante i vostri momenti di intimità

Vuoi rendere il rapporto sessuale più audace? prova a farlo con l’aiuto di un sex toy. Ecco come usarlo insieme al partner.

Fare in modo che la coppia abbia una sessualità appagante è molto importante. A tal proposito molti esperti consigliano di non essere troppo routinari ma di variare, giocare e osare sotto le lenzuola in modo da non avere mai l’impressione che ogni rapporto sessuale sia identico ai precedenti. Abbiate il coraggio di dare voce alle vostre fantasie e di usare qualche terzo incomodo per ravvivare il tutto.

Tra i modi per mettere del pepe sotto le lenzuola c’è quello di usare una scatola del sesso e tra le cose che dovrebbe contenere la scatola figura anche il sex toy. Ecco qualche suggerimento su come usare questo accessorio sessuale durante i momenti di intimità.

Sex toy, ecco come usarli insieme al partner

Il sex toy è stato a lungo utilizzato per soddisfare il piacere individuale. I suoi impieghi si sono evoluti negli anni fino ad estendersi al gioco di coppia. Ecco 5 modi per usarli insieme al partner:

Per accendere il desiderio

Prova ad usare gli accessori sessuali per accendere il desiderio del partner. Una maschera di pizzo nero, manette o frustino, molti accessori sono perfetti per inscenare un gioco di ruolo e portare ad ebollizione il tuo partner.

Durante i preliminari

Per preliminari originali e sensuali puoi usare i giochi da tavolo erotici che aiutano a far luce sulle fantasie sessuali di entrambi e ci incitano a metterle in pratica per dare vita ad un’atmosfera molto sexy.

Durante il rapporto sessuale

Il sextoy può essere utilizzato anche durante l’atto stesso. Avete mai sentito parlare di un cock ring? E’ un anello fallico per il membro maschile e oltre a favorire l’erezione maschile aumenta le sensazioni femminili. Scopri di più su questo favoloso accessorio: Un anello per il pene, scopri perché molti uomini li indossano. Per favorire il rapporto si può anche ricorrere a lubrificanti aromatizzati o usare le bambole gonfiabili per simulare un rapporto a tre.

Per il piacere femminile

Esistono molti sex toy progettati per il piacere femminile. Il vibratore è l’accessorio più conosciuto. Esistono diverse varianti di vibratori con finzioni davvero insolite come il succhia clitoride o quello che utilizza una stimolazione ad aria.

Per il piacere maschile

Diversi giocattoli sessuali sono stati creati in maniera mirata per aumentare il piacere degli uomini. Oltre all’anello per il pene del quale abbiamo parlato sopra, esistono dei vibratori per uomini che oltre a rendere più turgido il membro aiutano a donare nuove sensazioni. Mentre lui si occupa di dare piacere a lei, il vibratore può preparare lui per una performance indimenticabile.