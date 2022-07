Test della Fuga | Quale strategia dovresti adottare per fuggire da tutto?

By

Con il test della fuga cercheremo di individuare la strategia che dovresti adottare sempre per staccare la spina e lasciarti tutto alle spalle.

Si tratta di un meccanismo che tutti dovremmo imparare a mettere in atto nella maniera più efficace possibile, perché ricaricare le energie allontanandoci dalle fonti di stress è il segreto di una vita felice!

Ovviamente però imparare questo “distacco” non è la cosa più semplice del mondo, soprattutto a causa del fatto che nella maggior parte dei casi i nostri frenetici impegni quotidiani ci bloccano e soprattutto prosciugano tutte le nostre energie.

Imparare a “fuggire” dallo stress eccessivo, ricaricando corpo e mente, diventa allora assolutamente vitale per riuscire a condurre una vita serena e attiva senza arrivare ad esaurire troppo rapidamente le proprie energie.

Ovviamente non tutti “stacchiamo” alla stessa maniera: il nostro carattere ci rende più facile ottenere determinati risultati in alcuni modi anziché in altri. Quali sono questi modi? Scopriamolo!

Test della Fuga

Per eseguire questo test ti chiediamo di osservare attentamente l’immagine che ti proponiamo per alcuni secondi, quindi scegliere l’elemento che ha attirato maggiormente la tua attenzione. Dopo averlo fatto leggi il profilo corrispondente!

1 – La candela

La candela rossa è l’elemento più ingombrante e più facilmente visibile di tutta la composizione. Si tratta quindi dell’elemento che viene notato più spesso e legato alla “strategia di fuga” adatta a un gran numero di persone.

Come la candela sei una persona che “si consuma” molto lentamente a livello energetico. Significa che sei in grado di controllare il tuo livello di energia evitando di bruciarla tutta troppo velocemente finendo poi per trovarti “scarica”.

Se hai scelto questo elemento significa che la strategia migliore per staccare la spina è fermarti prima di arrivare a esaurirti. Non sei una persona in grado di ignorare le proprie responsabilità oppure di impegnarsi meno del solito nelle sue principali attività sociali.

Hai bisogno di arrivare sempre al limite delle tue forze prima di riuscire a fermarti: ti consigliamo solo di imparare a riconoscere quel limite per riuscire a fermarti sempre pochi passi prima. In questo moto eviterai un pericolosissimo esaurimento nervoso.

2 – L’accendino

In questa immagine l’accendino è dipinto in modo da confondersi quasi completamente con la candela rossa. Se hai notato la parte metallica dell’accendino, nella parte superiore della candela, significa che sei una persona che si infiamma subito.

Ti basta letteralmente una scintilla per far scoppiare la rabbia che si genera da una lunga serie di stress e di frustrazioni che accumuli durante la vita quotidiana.

Dal momento che sei una persona molto responsabile e molto civile, nel corso del tempo hai imparato a limitare gli scoppi di rabbia e a gestire le tue reazioni troppo violente. Hai imparato a sopportare lo stress molto bene, ma non è la cosa migliore per te.

La strategia migliore per riuscire a distaccarti dalle situazioni che ti stressano e che ti provocano grandi disagi emotivi consiste nel dare sfogo a tutta la rabbia accumulata, senza tentare continuamente di limitarla e di controllarla. Esprimi liberamente tutto quello che pensi: solo così ti sentirai leggera e libera di chiudere con le situazioni troppo stressanti!

3 – La sigaretta

La sigaretta è l’oggetto a cui ci rivolgiamo per raggiungere un breve ma intenso stato di rilassamento fisico e mentale.

Certo, la dipendenza da tabacco non ci fa bene, non si tratta di un vizio salutare, tuttavia per molte persone è l’unica strada per calmare i nervi.

Se hai scelto la sigaretta significa che la tua mente ha bisogno di concedersi piccole ma frequenti pause tra un’attività e l’altra al fine di mantenere basso il livello di stress e riuscire ad amministrare meglio tutte le tue energie fisiche e mentali.

Non importa quale sia “il vizio” o la strategia a cui ti affidi al fine di rilassare il corpo e la mente. Il nostro consiglio è di affidarti a queste piccole valvole di sfogo per mantenere alto il morale e basso lo stress.

Tra gli hobby e le buone abitudini utili allo scopo ci sono la meditazione, la pratica di sport leggero come la corsa e il pilates, dedicarsi all’arte o alla lettura. Prova! Ne trarrai grandissimi benefici!

4 – La porta

La porta è da sempre un simbolo di passaggio, di transito, di scoperta, di profondi cambiamenti e di nuove opportunità. Non a caso si dice “quando si chiude una porta si apre un portone”.

Quando vediamo una porta sentiamo sempre nascere dentro di noi la curiosità di scoprire cosa c’è oltre, se c’è una strada che potrebbe condurci lontano dal posto dove ci troviamo o verso nuove scoperte.

Se hai scelto proprio questo simbolo significa che ad abbassare i tuoi livelli i energia è la routine. Odi sentirti intrappolata in una serie di abitudini, di ritmi e di scadenze sempre uguali. Per mantenere alti i tuoi livelli di energia hai bisogno di lasciarti le cose LETTERALMENTE alle spalle.

La strategia migliore per ricaricarti è fare cose nuove, vedere posti nuovi, scoprire nuove persone e nuove passioni. Viaggiare, anche per brevissimi periodi, è ciò che sembra restituire senso alla tua vita e soprattutto nuova forza al tuo fisico e alla tua mente. Non perdere mai l’occasione di fare piccoli viaggi, anche da sola!

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.