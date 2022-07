Questo test svela se gli altri sperano che la vostra coppia esploda

Il test della coppia che esplode serve a valutare quante persone vi “gufano” in qualità di coppia. Non sei curiosa di saperlo?

Diciamoci la verità: anche se il tuo partner vuole fare finta di niente, tu lo percepisci.

Ci sono persone, anche se non vogliamo per forza sapere chi, che sperano enormemente che tu ed il tuo partner vi lasciate.

Tu lo sai, lo senti! Il tuo compagno, invece, preferisce fare finta di niente per quieto vivere. Beh, adesso non potrà più: il test di oggi ci svela la verità sulla vostra coppia!

Il test della coppia che esplode: quante sono le persone che sperano vi lasciate?

Ogni coppia, lo sappiamo, quando si mette insieme crea degli “scontenti“.

Poco importa che voi ne siate consapevoli o meno; entrambi (chi più e chi meno) avevate degli spasimanti che, allo scoprire della vostra relazione, sono rimasti delusi.

Ci sono, poi, gli amici che fingono di essere tali, nella speranza di potersi mettere con voi un giorno (evidentemente non hanno mai sentito Max Pezzali) o quelli che proprio vorrebbero che vi lasciaste perché… vi trovano antipatici!

Insomma, esistono tantissime persone che, pur non avendo niente a che fare con la vostra coppia, sperano proprio che le cose tra di voi vadano male.

Il test di oggi è qui per capire che tipo di coppia siete agli occhi degli altri. Per farlo, ti chiediamo di dirci cosa hai notato prima in questo disegno del pittore surrealista Vladimir Kush: sei pronta a scoprire il tuo destino con il test della coppia che esplode?

hai visto prima una gigante bottiglia di champagne che esplode : sappiamo già che c’è una probabilità che il test della coppia che esplode ti offenda.

Il motivo è che, se hai visto una gigantesca bottiglia di champagne esplodere, probabilmente ci sono numerosissime persone che sperano la vostra coppia esploda!

Lo champagne è un simbolo che ci parla di successo, emozioni e quello nel quadro è veramente grande: vuol dire che parliamo di soddisfazioni grandi!

Il tuo condividere, però, le soddisfazioni e la gioia che ti porta la tua relazione ha iniziato a pesare agli altri. Ci sono tantissime persone che sono invidiose ma anche sinceramente stufe del tuo modo di porti rispetto alla tua relazione. Sembra che parli solo di questa, facendo sempre pesare agli altri (anche involontariamente) le proprie mancanze. Insomma, possiamo dirti che le persone che sperano che vi lasciate sono veramente tante: meglio stare attenta, non credi?

Forse dovresti provare il test della felicità per capire che cos’è che ti rende veramente felice e spostare l’attenzione su quello invece che sulla tua storia!

: sappiamo già che c’è una probabilità che il test della coppia che esplode ti offenda. Il motivo è che, se hai visto una gigantesca bottiglia di champagne esplodere, probabilmente ci sono numerosissime persone che sperano la vostra coppia esploda! Lo champagne è un simbolo che ci parla di successo, emozioni e quello nel quadro è veramente grande: vuol dire che parliamo di soddisfazioni grandi! Il tuo condividere, però, le soddisfazioni e la gioia che ti porta la tua relazione ha iniziato a pesare agli altri. Ci sono tantissime persone che sono invidiose ma anche sinceramente stufe del tuo modo di porti rispetto alla tua relazione. Sembra che parli solo di questa, facendo sempre pesare agli altri (anche involontariamente) le proprie mancanze. Insomma, possiamo dirti che le persone che sperano che vi lasciate sono veramente tante: meglio stare attenta, non credi? Forse dovresti provare e spostare l’attenzione su quello invece che sulla tua storia! hai visto prima una mongolfiera che si libra nell’aria: le mongolfiere sono, generalmente, un simbolo veramente positivo.

Parlano di libertà, di possibilità e anche (dopotutto) di felicità. Niente male, quindi, vedere questo elemento nel nostro test della coppia che esplode!

Se hai visto la mongolfiera, prima di qualsiasi altra cosa, vuol dire che sei una persona positiva e propositiva, che non si ferma alle apparenze.

Tu non hai bisogno di sbandierare la tua relazione ma la vivi tranquillamente: le parti che si “vedono” si vedono e quelle che non condividi rimangono comunque importanti.

Non sei certamente una persona che posta ogni foto o ogni momento speciale anche se, ovviamente, non nascondi la tua relazione.

Ci sono veramente poche persone che sperano vi lasciate: siete abbastanza benvoluti e troppo felici perché gli altri possano augurarsi davvero che la vostra coppia finisca!

Ciò nonostante, ti invitiamo comunque a provare anche il nostro test degli attacchi che ti dirà da dove potrebbe arrivare un eventuale “tradimento” da parte degli amici.

Meglio essere sempre pronti a tutto!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.