I look estivi più trendy del momento sono questi e li amerai alla follia!

I look estivi più trendy del momento sono freschi, nuovi e portano con se tutta la moda del 2022. Vuoi conoscere quali sono? Ecco la guida di stile targata CheDonna che ti mostrerà come realizzarli alla perfezione!

Per l’estate 2022 la moda street parla chiaro e dice novità. Le tendenze sono cambiate e hanno inglobato degli aspetti tipicamente 2022. Tagli cut-out, lavorazione all’uncinetto, sandali stringati e accessori in paglia sono gli elementi che troveremo nei nostri look. Ma come realizzare questi outfit alla perfezione?

Il 2022 è il vero anno della ripresa dell’intera industria del fashion. Dopo due anni di stallo a causa delle vicende che hanno colpito l’intera popolazione mondiale la moda rinasce, e lo fa con molte novità.

Ma essendo tantissime queste novità introdotte diventa sempre più difficile riuscire a realizzare outfit al passo con le tendenze senza inciampare nel pacchiano o errore di stile.

Per questo motivo ci siamo noi di CheDonna, ad aiutarvi con ogni situazione stilistica vi si presenti. Realizziamo insieme 3 look estivi che presentino le ultime novità dell’estate! Iniziamo!

I look estivi più trendy del momento sono questi. Ecco come realizzarli!

Prima di vedere nello specifico i 3 look trendy dell’estate 2022 dobbiamo fare una precisazione. Ogni tendenza deve essere utilizzata a partire da nostri gusti personali in fatto di fashion. Mixate sempre le tendenze con il vostro stile. Solo così sarete delle vere guru del fashion!

Entriamo nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo quali sono i 3 look estivi più trendy del momento:

completo all’uncinetto : non è un copricostume ma un vero e proprio outfit da città. Si tratta si un completo composto da crop top e gonna a vita alta lunga fino a sotto il ginocchio tutta aderente. Da chiudere con sandalo stringato e borsa di paglia.

: non è un copricostume ma un vero e proprio outfit da città. Si tratta si un completo composto da crop top e gonna a vita alta lunga fino a sotto il ginocchio tutta aderente. Da chiudere con sandalo stringato e borsa di paglia. slip dress : a tutta seta! Che sia vestito o gonna midi il tessuto seta dovrà essere presente nei nostri look di tutti i giorni. Ad esempio, slip dress nero lungo fino alle caviglie, sneakers di tela bianca e borsa a tracolla!

gilet e pantalone flare: una nuova tendenza estiva recupera quella invernale, e si tratta del completo composto da gilet taglio uomo e pantalone largo. In inverno abbiamo visto quanto fosse di tendenza il completo composto da giacca e pantalone taglio uomo. Per l'estate 2022 si rivede questa tendenza adeguandola all'estate.

