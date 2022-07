Caponata di pesce spada, il vero sapore del Mediterraneo in tavola

Agrodolce e buonissima, la caponata di pesce spada è una vera delizia molto semplice da preparare anche in largo anticipo

Partiamo dalla ricetta originale per trasformarla in una ancora più golosa. Perché la caponata di melanzane è una delle eccellenze nella cucina siciliana. Ma se aggiungiamo del pesce diventa un antipasto fantastico: nasce così la caponata di pesce spada, tutta da provare.

La caponata di pesce spada è una deliziosa variante della tradizionale caponata siciliana.

Ai classici ingredienti della caponata (melanzane, cipolla, pomodori, sedano, capperi, olive) viene aggiunto del pesce spada, un pesce presente lungo tutte le coste siciliane, soprattutto nello Stretto di Messina.

La preparazione viene, infine, insaporita con l’aggiunta di una salsa agrodolce, il cui gusto è caratterizzato dal connubio tra ingredienti di sapore contrastante, in cui il dolce e l’agro sono piacevolmente accordati.

Ne risulta un amalgama in cui il sapore agrodolce si sposa perfettamente con quello delle melanzane e del pesce spada.

Caponata di pesce spada, il trucco per l’estate

La ricetta di questa caponata di pesce spada può essere preparata tutto l’anno-Ma quando siamo in estate, al posto della passata di pomodoro, utilizziamo i pomodorini freschi, tipo datterini o i pachino: 250 grammi sono sufficienti.

Ingredienti:

700 g pesce spada in tranci

3 melanzane tonde

250 ml di passata di pomodoro

1 cipolla rossa

2 coste di sedano

100 g di olive verdi denocciolate

2 cucchiai di capperi sotto sale

8 cucchiai di olio extravergine d’oliva

sale fino q.b.

1 manciata di sale grosso

1 cucchiaino di peperoncino

pepe.

Per l’agrodolce

60 ml di aceto di vino bianco

3 cucchiai di zucchero semolato

Preparazione:

Partiamo con le melanzane: mondiamole, laviamole e asciughiamole. Poi eliminiamo la buccia e tagliamole a cubetti larghi circa 2 centimetri. Poi versiamolo tutti i pezzi di melanzana in un colino, saliamoli con sale grosso e mettiamo sopra un peso lasciandoli spurgare per almeno 25-30 minuti. Alla fine strizziamoli per eliminare l’acqua sciacquiamo e asciughiamo con un canovaccio, tenendo da parte.

Laviamo il sedano, asciughiamolo e tagliamolo a pezzetti. Poi sciacquiamo i capperi per eliminare il il sale e asciughiamo anche questi. Sbucciamo la cipolla, laviamola e affettiamola sottilmente. Infine laviamo anche i tranci di pesce spada, asciughiamoli con carta assorbente da cucina. Poi eliminiamo la pelle e tagliamoli a cubetti con le stesse dimensioni delle melanzane.

A questo punto possiamo passare alla cottura. Scaldiamo 3 cucchiai di olio extravergine in una padella antiaderente e mettiamo a friggere le melanzane fino a quando diventano dorate, mescolandole con un cucchiaio di legno

Tiriamole su con un mestolo forato e teniamole da parte. Poi versiamo altri 3 cucchiai d’olio nella stessa padella e mettiamo a rosolare la cipolla, le olive tagliate a rondelle, i capperi e il sedano. Quando sono ammorbiditi, dopo una decina di minuti, aggiungiamo i cubetti di pesce spada e facciamoli rosolare su entrambi i lati per 2 minuti.

Aggiungiamo la salsa di pomodoro, regoliamo di sale e insaporiamo con il peperoncino. Poi versiamo anche le melanzane fritte e lasciamo insaporire per 2-3 minuti.

Intanto sciogliamo lo zucchero nell’aceto, poi versiamo tutto in padella alzando la fiamma. Lasciamolo sfumare e poi copriamo la padella con un coperchio per un paio di minuti. Alla fine togliamo il coperchio e lasciamo asciugare leggermente sempre a fiamma alta la caponata di pesce spada in agrodolce.

Quando è pronta, aspettiamo che sia tiepida prima di portarla in tavola.