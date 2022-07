Belen Rodriguez perde le staffe: l’ex Spinalbese beccato con lei!

Sembra continuare a colpi di gossip lo “scontro social” tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: i due hanno ritrovato l’amore con qualcun altro e non lo nascondono più, lei si infuria per la tv.

Continua ad essere uno dei gossip più succulenti di questa estate 2022 il rapporto tra Belen Rodriguex e l’ex Antonino Spinalbese. In particolare, a destare curiosità è il loro rispettivo rapporto con le nuove (o vecchie fiamme). Già da tempo infatti, tra una paparazzata e l’altra, la conduttrice ha praticamente reso noto, seppur con un po’ di mistero, di essere tornata insieme all’ex marito Stefano De Martino.

I due sembrano essere più felici che mai perché, come si dice “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano“, per la gioia dei tantissimi fan. Allo stesso tempo però, non ha perso la voglia di ritrovare l’amore neppure il padre della sua secondogenita Luna Marì. Il noto hairstylist in effetti, si era già espresso in alcune interviste sul suo rapporto con Belen e con De Martino.

Antonino aveva spiegato chiaramente che, già nel periodo in cui attendevano la figlia, aveva compreso che probabilmente la sua storia con la showgirl non avrebbe avuto lunga durata, ma ha deciso di proteggerla durante la sua gravidanza. Su Stefano invece, ha dichiarato di non sentirsi disturbato dalla sua presenza nel rapporto con la figlia, l’unico che ormai lo lega alla Rodriguez. Anche nella sua vita però, a questo punto è arrivato ufficialmente l’amore: Spinalbese non si nasconde più, mentre spicca il volo verso il reality.

Spinalbese al GF Vip? La Rodriguez si scatena: “Non devi farlo”

Non ha perso tempo il bell’hairstylist che fino ad ora ha provato a mantenere il segreto con scarsi risultati, visto che i social ci si mettono sempre di mezzo. Non ci è voluto molto infatti, per l’occhio attentissimo dei follower, a ricostruire una vacanza insieme alla nuova fiamma. Lei è Giulia Tordini, nota per essere la fondatrice del brand di gioielli Leda Madera, nonché sorella di Giorgia, co-fondatrice del brand The Attico.

E pensare che tra le donne c’è ancora una volta un legame con Stefano De Martino, ma nonostante ciò i due sono stati beccati tramite le stories Instagram che inquadravano uno stesso bracciale indossato da entrambi. Ora non ci sono più misteri, perché nelle ultime ore Whoopsee ha confermato la liason tra Spinalbese e l’imprenditrice. I due sono stati paparazzati in un video mentre passeggiano per le vie di Milano, in atteggiamenti piuttosto affettuosi che sfociano anche in quello che sembra un bacio.

Se dal punto di vista amoroso quindi, il bel parrucchiere potrebbe aver trovato una nuova serenità, non si spendono le frecciatine tra lui e l’ex per quanto riguarda la vita professionale. Sempre più insistente si fa la voce secondo cui Antonino sarà uno dei concorrenti al GF Vip. Ma la reazione durissima della Rodriguez non si è fatta attendere. “Se vai al Gf vip non devi parlare di noi, di nostra figlia, fai la tua strada ma tieni fuori noi“, avrebbe così redarguito il padre di Luna Marì, stando a quanto riportato da Nuovo Tv. Se la partecipazione si farà, non mancherà dunque un po’ di tensione dopo gli avvertimenti di Belen.