Anticipazioni Una Vita: Genoveva senza freni, fioccano minacce

Una Vita anticipazioni, Valeria con le spalle al muro: Genoveva non si ferma

Una Vita anticipazioni, dopo aver rivelato la trappola in cui è caduta Lolita, sono pronti a tenere i telespettatori con il fiato sospeso perché anche questa volta la dark lady Genoveva non ha intenzione di fermarsi di fronte a nulla e nessuno.

La dama, infatti, dopo aver fatto portare Rodrigo ad Acacias, dopo che per anni è stato nascosto in Germania, ha scoperto che l’uomo si è subito recato da sua moglie Valeria per un confronto. Dopo il faccia e faccia tra moglie e marito, lei è andato a riprenderlo con le forze in modo tale che non possa godersi la sua libertà fin quando non gli prepara il gas tossico che le permetterà di diventare ricca.

L’uomo però non ha alcuna intenzione di cedere e per questo motivo entra in gioco Valeria. La dark lady, infatti, chiederà alla moglie del chimico di aiutarla a convincere il suo vero marito a preparare il composto, altrimenti farà del male a David, l’uomo che fine di essere suo marito.

Tra i due, con il corso del tempo, è nato un vero interesse e la donna si è innamorata di lui e per questo motivo non vuole che gli si faccia del male. Rodrigo è a conoscenza di tutto e non gliene fa una colpa, considerato che è stato lui a scappare di punto in bianco, lasciando sua moglie da sola.

Rodrigo si farà convincere da Valeria oppure no? Per scoprirlo non ci restare che attendere le nuove anticipazioni di Una Vita.