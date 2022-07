Anticipazioni Beautiful: colpo di testa di Quinn, la sorpresa è servita

Le anticipazioni di Beautiful sanno come tenere i fan con il fiato sospeso e con il colpo di testa di Quinn la sorpresa è servita.

Le anticipazioni Beautiful sono tra le più attese degli utenti della rete che ogni volta non vedono l’ora di scoprire che cosa accadrà ai loro personaggi preferiti e questa volta avete bisogno di preparare i pop corn perchè ne vedremo davvero delle belle.

Il tutto inizia con Quinn al centro della scena. La donna è ancora legata ad Eric, ma non può fare a meno di pensare a Carter. Il sentimento però è assolutamente ricambiato, ma l’avvocato sa bene quanti danni potrebbe portare il loro legame, così si concentra su Paris, la sorella di Zoe.

Paris, nonostante lui sia stato impegnato con sua sorella, non ha alcuna intenzione di rinunciare a lui, anche se sua madre è contraria a questa unione convinta che farà soffrire anche lei proprio come ha fatto con l’altra sua figlia. Paris non ha alcuna intenzione di rinunciare a Carter e per questo motivo accetta di sposarlo, anche se aveva troncato con il suo ex perché si riteneva troppo giovane per sposarsi. Ma questo matrimonio si farà oppure no? Le anticipazioni di Beautiful fanno chiarezza proprio su questo aspetto.

Beautiful Anticipazioni: Quinn prova ad impedire il matrimonio di Carter

Chi guarda Beautiful da anni sa bene che non esiste alcun matrimonio felice, è la regola. Così come non esiste un ritorno tranquillo nella soap come quello turbolento di Steffy dall’Europa. Per questo motivo prima di passare al matrimonio di Paris e Carter, c’è ancora un altro di cui bisogna parlare.

Ci riferiamo a quello di Carter e Quinn. La donna, che nelle puntate in America è pronta a servire un terribile inganno, prova a frenare la sua passione con Carter, ma dovrà fare i conti con un altro aspetto davvero importante. Eric la tradisce con Donna e la designer li becca a letto insieme.

Ovviamente non reagisce affatto bene di fronte a questo tradimento, ma insieme capiscono che non ha senso portare avanti la loro unione e scelgono di separare le loro strade. Tant’è che il capostipite dei Forrester le consiglia di lottare per Carter, che sta per sposarsi con Paris.

Così Quinn prova a fermare il matrimonio tra Carter e Paris, correndo no stop per raggiungere la location delle nozze per riprendersi l’uomo di cui è innamorata. Ci riuscirà?