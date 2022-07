Alessia Mancini è al centro dell’attenzione con l’outfit rosso – fucsia

Negli anni Sessanta erano il blu ed il marrone ad essere considerati orrendi, importabili. Oggi siamo libere, le tendenze fashion sono totalmente cambiate ed i giudizi altrui ci scivolano addosso. L’outfit rosso e fucsia è un centrifugato di sensualità misto a vibrante energia se portato nel modo giusto, come ha fatto Alessia.

Il tempo vola ed a ricordarcelo ci sono i compleanni che, fortunatamente ed inesorabilmente, scandiscono la nostra vita. Alessia Mancini lo sa, ecco perché ha festeggiato, circondata dagli affetti più cari, i suoi quarantaquattro anni.

Sorridente e serena (dopo l’operazione superata qualche mese fa) ha postato l’evento sulla sua pagina Instagram. Copiamo il suo look con una delle combo cromatiche più accattivanti del momento.

Il rosso chiama il fucsia! Osiamo come Alessia Mancini

Se al classico smanicato da gemelli si predilige un taglio più sportivo allora ci si potrebbe indirizzare su Balenciaga, con la t-shirt rossa a mezze maniche basic e scritta d’ordinanza a contrasto bianca. In vendita sul sito ufficiale a 495 euro la si potrà indossare anche con un paio di jeans blu a settembre.

Con H&M ci si avvicina notevolmente di più al look della nostra vip di oggi. Il top corto rosso con incrocio è in morbido jersey a coste e disponibile anche in bianco e in nero. Con un pantalone a palazzo sarebbe l’ideale ma anche con una gonna denim si farà una bellissima figura in perfetto stile anni Novanta.

I pantaloni corti con gamba dritta di Emmiol (28,13 euro) sono a scacchi piccoli rossi e rosa acceso, il modello è a vita alta e senza tasche. Da portare con una ciabattina neutra ed un top corto (la scelta ricadrà quindi sul bianco o sul rosa) renderà il completo del brunch domenicale al mare ancor più glamorous.

Alternativa più naïf sono i pantaloni in seta di P.a.r.o.s.h. in vendita a 254 euro, scontati di ben il 40% su Farfetch. I fiori grandi fucsia ed i dettagli viola rendono la fantasia spiritosa e piena di gioia. Volendo si potrà accostare la blusa coordinata.

Oltre al fucsia ricordiamo che il colore maschile, del cuore e della passione, sta veramente bene anche con il beige, il blu scuro ed il nero.

Come sempre, se si dovesse optare per un jeans particolare (come il cut out pocket di Francesca Chillemi) meglio evitare un misto di colori forti e restare sul basic. In ogni caso seguire l’umore del momento – e l’occasione – si rivela sempre la soluzione giusta.

Silvia Zanchi