Se riesci a vedere la donna in questo quadro, ti sveliamo chi sei

Il test del tipo di carattere ci dirà veramente che tipo di persona sei: devi solo dirci che cosa vedi in questo quadro. Sei pronta?

Tutti pensiamo di conoscere perfettamente noi stessi… non è vero?

Beh, molte volte, invece, conoscere noi stessi non è così semplice come potremmo credere.

Ecco perché il test della personalità di oggi è perfetto per farti conoscere ogni tratto di te: ecco come!

Test del tipo di carattere: dicci cosa vedi nel quadro e scopri chi sei

Questo quadro, un’opera del pittore russo Igor Lysenko, è capace di svelarci molto di te.

Come potrai immaginare, nel disegno sono “nascosti” alcuni soggetti: tutti noi, però, riusciamo a vederne solo uno per primo!

Oggi vogliamo sapere da te che cosa ti ha colpito di più (o solo) in questo disegno.

Non ti diciamo prima quali siano le opzioni ma sappi che ce ne sono tre: allora, sei pronta a scoprire chi sei veramente con il test del tipo di carattere?

hai visto prima un paesaggio bucolico : un paesaggio bucolico che, però, non è così calmo e tranquillo come sembra di primo acchito!

Per terra sembra ci siano delle crepe e qualcosa, sicuramente, non va. Insomma, tu hai visto un paesaggio di campagna ma non l’idilliaca scena pastorale che ci si potrebbe aspettare!

Sei una persona dal carattere fiero, capace di affrontare qualsiasi problema da sola. Sei indipendente e non hai paura di lasciare indietro gli altri. Evidentemente, nella vita, hai subito qualche tipo di trauma, più o meno grande. Questo, però, ti ha insegnato a creare un muro, ad aprire un divario tra te e gli altri. Non vuoi essere troppo dipendente dagli altri e ti rinchiudi in te stesso, a volte arrivando anche a mentire pur di non dover avere a che fare con le altre persone!

Scherzi a parte: sei una persona estremamente sincera, quasi al limite dell’offesa. Non ti fai problemi a dire quello che pensi, quando lo pensi!

Per te mentire o nascondere qualcosa è il più grande dei delitti e detesti le persone che lo fanno. Sei sicuramente una persona che ha pochi amici ma che sono persone in grado di sostenere il tuo sguardo così acuto e diretto, al quale non si può mentire.

Sei una persona che ha sempre a cuore gli altri e che non può fare a meno di curare le altre persone prima ancora di pensare a sé stessa.

Questo, ovviamente, ti fa onore ma ti mette anche in una posizione difficile: potresti essere troppo dipendente dagli altri, soprattutto dal tuo partner!

Devi fare solo attenzione al fatto che gli altri non ti sfruttino: per questo è meglio essere un poco più guardinghi!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.