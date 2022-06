Guardati da questi segni: rimpiangono sempre il passato!

I segni zodiacali più nostalgici rimpiangono sempre il passato e non guardano mai al futuro: meglio non immischiarsi troppo con loro!

Che il tuo fidanzato sia nella classifica di oggi dell’oroscopo?

Noi non te lo auguriamo visto che abbiamo chiesto a stelle e pianeti di parlarci di tutti quei segni zodiacali che proprio non possono fare a meno di pensare al passato.

Scopriamo subito se il tuo partner pensa sempre ai giorni che sono già trascorsi o se guarda al futuro insieme a te!

I segni zodiacali più nostalgici: scopriamo la classifica di oggi dell’oroscopo

Ehi, smettila di guardare quel punto fisso con aria assente, che ne dici?

Dai, scherziamo.

Oggi abbiamo chiesto a stelle e pianeti di dirci quali siano i segni zodiacali più nostalgici ma questo non vuol dire che esistono persone che guardano veramente un punto fisso nel muro!

Cerchiamo solo di trovare le persone che non riescono veramente a pensare al presente e che sognano il passato ad occhi aperti. Che il tuo fidanzato sia tra loro?

Scopriamo subito quali sono quei segni che proprio non possono fare a meno di dire “Eeh, si stava meglio quando si stava peggio” o qualcosa del genere.

Non è che ci sei anche tu tra loro?

Pesci: quinto posto

I Pesci sono delle persone, lo sappiamo bene, che spesso sono innamorate dell’idea dell’amore più che… innamorate per davvero.

Ecco perché, per i Pesci, essere nostalgici è facilissimo: quando qualcosa finisce, spesso i Pesci sono già proiettati in un’altra situazione, con un’altra persona vicino. Ecco, però, che mentre passa il tempo i Pesci si rendono veramente conto di che cosa manca loro e la nostalgia inizia a farla da padrone!

Gemelli: quarto posto

Emotivi e pieni di rimorsi come sono i Gemelli, non è un caso trovarli proprio oggi nella classifica dei segni zodiacali più nostalgici dell’oroscopo.

Per i Gemelli, infatti, essere nostalgici è qualcosa di sorprendente ogni volta ma le persone che li conoscono bene sanno che si tratta di una loro caratteristica abbastanza comune!

I Gemelli sono dei veri e propri esperti di rimpianto e di rimorso: per questo motivo guardano sempre al passato come ad un momento dove tutto andava bene!

Cancro: terzo posto

Per i nati sotto il segno del Cancro il passato è un luogo magico e speciale. Impossibile “scinderli” dalla magia degli anni trascorsi!

Il motivo principale per cui diciamo questa cosa è che i nati sotto il segno del Cancro sono persone che proprio non possono fare a meno di pensare al passato come a un’età dell’oro.

Sono legati a tutto quello che c’era prima e che adesso non c’è più. Relazioni, amici, esperienze… tutto è “d’oro” nei ricordi dei Cancro. Certo, possono impegnarsi per apprezzare anche il presente ma ci sono alcune cose che non torneranno più indietro e per i Cancro è importantissimo ricordarle ogni giorno! (E le ricordano a voce, non preoccupatevi: c’è un motivo se i Cancro sono nella classifica dei segni zodiacali più logorroici dell’oroscopo!).

Scorpione: secondo posto

Mettiamo gli Scorpione al secondo posto della nostra classifica dell’oroscopo di oggi per un motivo ben preciso.

Gli Scorpione, che sono sempre molto sicuri di sé, finiscono per essere tanto nostalgici.

Questo succede perché lo Scorpione è uno di quei segni che, una volta presa una decisione, generalmente “non si guarda indietro”. O almeno questo è quello che pensano gli altri!

Per gli Scorpione, invece, il peso delle proprie scelte e responsabilità è sempre presente e li occupa a guardarsi indietro molto più spesso di quanto non vorrebbero.

Gli Scorpione hanno sempre un occhio rivolto al passato: quando erano privi delle responsabilità che hanno oggi e quando avrebbero potuto diventare qualsiasi cosa desiderassero!

Vergine: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più nostalgici dell’oroscopo

Che sorpresa trovare i nati sotto il segno della Vergine nella classifica dei segni zodiacali più nostalgici dell’oroscopo.

E anche al primo posto per di più!

La Vergine è un segno decisamente poco emotivo e romantico; ecco perché si trova anche nella classifica dei segni zodiacali più seri di tutto l’oroscopo!

Ma proprio per questo motivo (perché sono “freddi”, precisi e calcolatori) i nati sotto il segno della Vergine finiscono per essere veramente molto nostalgici.

Guardano indietro a quello che hanno perso o che non hanno vissuto al massimo perché, per la Vergine, è stato facile sul momento rinunciarci in vista di un futuro o di scelte già fatte. Per la Vergine, però, non è sempre semplice essere al “top” ogni volta. La sua nostalgia ha a che vedere con la libertà: ecco perché sono i più nostalgici di tutti!

