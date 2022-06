Migliorare il trucco occhi in un lampo e a costo zero? Ecco la regola d’oro!

I make up artist più famosi ne usano tantissimi mentre noi ne abbiamo uno per tutto: quanti pennelli servono davvero per l’ombretto?

Per le vere esperte si può dare una risposta precisa a questa domanda solo prendendo in considerazione diversi fattori: che tipo di make up intendiamo realizzare? Che tipo di prodotti utilizzeremo? Che forma ha il nostro occhio?

Sulla base di tutte queste variabili si dovranno utilizzare pennelli adatti allo scopo sia per forma che per materiali.

Per fare alcuni esempi molto semplici:

SFUMARE L’OMBRETTO IN POLVERE

I pennelli più adatti a questa operazione sono pennelli morbidi in setole naturali, dalla punta arrotondata. Per realizzare una sfumatura omogenea su tutta la palpebra è molto meglio utilizzare pennelli di medie dimensioni, in maniera da stendere più prodotto su uno spazio più ampio in meno tempo e con meno movimenti. Per le applicazioni di precisione (come per esempio quella dell’ombretto scuro nella piega dell’occhio per la realizzazione del cut crease) è molto meglio utilizzare pennelli della stessa forma ma di dimensioni molto più piccole: si otterrà una maggiore precisione e maggior controllo sul colore.

REALIZZARE LINEE E SAGOME PRECISE

I pennelli migliori per questo scopo sono pennelli piatti, di piccole dimensioni e possibilmente angolati. Le setole più adatte a fabbricare questo tipo di pennelli sono sintetiche e piuttosto rigide.

APPLICARE COLORI INTENSI E NON SFUMATI

I pennelli a lingua di gatto, cioè simili a quelli che si utilizzano per il fondotinta, sono i pennelli migliori per applicare prodotti in polvere e in crema sulla parte interna della palpebra. Si tratta dei pennelli migliori da utilizzare per ottenere uno stato di colore spesso e omogeneo, molto visibile ed evidente. A seconda del prodotto da applicare si potranno utilizzare pennelli in fibra sintetica (per cosmetici cremosi) e pennelli in fibra naturale (per cosmetici in polvere).

Quanti pennelli ti servono davvero per applicare l’ombretto?

Dopo aver fatto questa brevissima carrellata sui pennelli migliori da usare a seconda del tipo di trucco occhi che si vuole realizzare, arriviamo a dare la risposta che cambierà la vita a moltissime donne!

La verità è che i pennelli a lingua di gatto e quelli a goccia sono i più versatili in assoluto e, con un po’ di abilità, è possibile utilizzarli per creare letteralmente qualsiasi tipo di trucco occhi.

Nonostante questo, però, è bene tener presente una regola universale che molto spesso tendiamo a ignorare completamente.

La maggior parte dei make up che realizziamo sugli occhi si compone di almeno due o tre colori: uno chiaro, applicato sulla maggior parte della palpebra mobile, uno scuro, applicato nell’angolo esterno dell’occhio, e spesso uno di transizione, da applicare lungo la piega della palpebra. A proposito, se ti interessa la tecnica da professionista per realizzare una sfumatura impeccabile te la insegniamo qui!

Purtroppo un po’ per pigrizia e un po’ per abitudine tendiamo a utilizzare lo stesso pennello per tutti questi colori, soprattutto perché ci siamo convinte che “ripulendo” il pennello rapidamente su una mano o su un pezzetto di carta, elimineremo tutto il colore residuo.

Si tratta di un errore madornale! Il motivo per cui le nostre sfumature sono sempre un po’ fumose e imprecise, i punti luce del nostro make up appaiono sempre un po’ spenti e i toni scuri sempre un po’ smorti è che non cambiamo pennello tra un colore e l’altro!

La risposta alla fatidica domanda “quanti pennelli servono per applicare l’ombretto” è quindi “almeno due”! Acquistiamo almeno due esemplari identici dei nostri pennelli preferiti e utilizzarne uno per i colori chiari e uno per i colori scuri. Questo ci permetterà di non alterare i pigmenti dei cosmetici che andremo ad applicare sulla pelle facendo apparire il make up sempre brillante e intenso!

Anche senza cambiare assolutamente nulla della nostra tecnica di applicazione riusciremo a ottenere risultati molto migliori! Provare per credere!