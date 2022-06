Quale borsa sei? Ad ogni modello una personalità! Scopri la tua!

By

Quale borsa sei? La borsa che indossiamo racconta la nostra personalità più di qualunque altra cosa! Per questo è l’accessorio più importante dei nostri look. Vuoi conoscere la tua personalità? Scoprila in questa guida di stile targata CheDonna !

Una vera fashion lover conosce l’importanza degli accessori nei look che indossiamo, perché questi hanno la capacità di trasformare lo stile di un intero outfit e renderlo speciale. Le borse possiedono questa capacità e molto di più: mostrano la nostra personalità!

Sapete perché amiamo tanto la moda? Semplice, perché ci permette di esprimere chi siamo al mondo intero!

Non scegliamo gli abiti che indossiamo solo per comodità, ma li scegliamo in base ai nostri gusti, al nostro stile di vita. Raccontiamo chi siamo e alle volte anche ci vorremmo essere attraverso la moda, perché questa è il nostro scudo giornaliero.

Ogni capo del nostro look viene scelto da noi rispondendo ad una reale necessità. Anche il look casual più basico è in realtà importante, perché racconta la nostra necessità di semplicità e comodità.

Oltre all’abbigliamento, però, dobbiamo considerare l’importanza degli accessori, perché sono questi che esprimono al massimo la nostra personalità e il nostro gusto in fatto di fashion. E tra gli accessori ne esiste uno che non possiamo considerare un semplice accessorio, ma lo specchio reale della nostra personalità. Quale? La borsa!

Ad ogni borsa una personalità! Tu quale borsa sei? Ecco come questo accessorio racconta chi siamo!

Perché la borsa è l’accessorio fondamentale dei nostri look? Perché in base al modello che indossiamo questa ci spiega come viviamo la nostra vita, qual è la nostra personalità e il nostro carattere. Vuoi scoprire se la tua borsa racconta veramente chi sei? Scopriamolo insieme!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo a quale borsa associare la nostra personalità:

shopping bag: borsa grande e comoda da portare. Se questa è la nostra scelta giornaliera e evitiamo di cambiarla ogni giorno significa che siamo persone attive, dinamiche, che viviamo le nostre giornate con la carica giusta e che non possiamo fare a meno di tantissime cose. Per questo motivo abbiamo bisogno di una borsa grande che contenga tutto!

borsa grande e comoda da portare. Se questa è la nostra scelta giornaliera e evitiamo di cambiarla ogni giorno significa che siamo persone attive, dinamiche, che viviamo le nostre giornate con la carica giusta e che non possiamo fare a meno di tantissime cose. Per questo motivo abbiamo bisogno di una borsa grande che contenga tutto! pochette a tracolla: se preferiamo indossare borse piccole nei nostri look significa che la nostra personalità è forte e non abbiamo bisogno di molte cose. Solo poche ed essenziali. Quindi la semplicità e la comodità sono la chiave per vivere al meglio le nostre giornate.

se preferiamo indossare borse piccole nei nostri look significa che la nostra personalità è forte e non abbiamo bisogno di molte cose. Solo poche ed essenziali. Quindi la semplicità e la comodità sono la chiave per vivere al meglio le nostre giornate. borse trendy: che sia di paglia, colorata o XXL, il nostro obiettivo è quello di essere trendy. Quindi scegliamo tra le borse più in voga del momento. Se queste siamo noi significa che la creatività è l’elemento che non possiamo prescindere nei nostri outfit, e la borsa è l’accessorio che chiude il nostro look come ciliegina sulla torta. A proposito, Shopping low-cost di qualità? È possibile con i capi trendy di Zara!

E voi vi rispecchiate? La borsa che indossate racconta veramente la vostra personalità?

Termina qui questa guida di stile targata CheDonna! Alla prossima guida di stile! Per non perdere le novità in fatto di fashion, e non solo!