Le tue palpebre sono secche? Ti sveliamo il trucco per prendertene cura

Hai notato che le tue palpebre sono diventate secche? Non preoccuparti, abbiamo la soluzione che fa al caso tuo.

Può capitare di avere la pelle del viso e del corpo secca, ma ti sei mai chiesta perché a volte risulta secca anche quella delle palpebre?

Magari la colpa è da ricercarsi nella tua routine di cura delle pelle. Dopo tutto, una crema idratante per il viso non è applicabile su una zona così delicata. Fortunatamente, esistono dei prodotti che possono aiutarti a tenere a bada la pelle secca delle palpebre.

Elimina il problema della palpebre secche con questi efficaci consigli

Ti sei mai domandata perché le palpebre possono risultare secche? Come per la pelle secca del resto del corpo, la secchezza delle palpebre può essere causata da fattori esterni, tra cui il clima e l’acqua calda. Inoltre, la pelle delle palpebre è la più sottile del corpo e può irritarsi facilmente.

Perciò, se hai notato la comparsa di pelle secca sulle palpebre, è probabile che queste abbiamo bisogno di idratazione. Per questo motivo vogliamo aiutarti regalandoti alcuni preziosi consigli per alleviare questo fastidioso problema.

Utilizza uno struccante per pelli sensibili

Come accennato in precedenza, la pelle delle palpebre risulta più delicata rispetto ad altre zone, quindi se le palpebre sono secche, potresti passare a uno struccante progettato per pelli sensibili, per tenere a bada l’irritazione della pelle. Sceglietene uno possibilmente formulato per tutti i tipi di pelle. Questo sarà in grado di rimuovere le impurità e il trucco senza risciacquo o uno sfregamento eccessivo.

Opta per la crema contorno occhi

Naturalmente la crema per gli occhi sarà la vostra migliore amica quando si tratta di curare le palpebre secche. Cerca delle opzioni che abbiano formule ultra idratanti per dare alla tua pelle secca l’idratazione che desidera. Con questa tipologia di prodotto otterrai un risultato superlativo: le tue borse sembreranno ridotte, le occhiaie più luminose e al tempo stesso il tuo sguardo risulterà più giovane.

Usa la vaselina contro le palpebre secche

Ebbene sì. Anche la vaselina è in grado di aiutarti ad eliminare la secchezza delle tue palpebre. Non devi fare altro che passare con molta attenzione un po’ di vaselina sulla pelle, cercando ovviamente di evitare gli occhi. In particolare, se le palpebre sono secche e desquamate, ti suggeriamo di applicarne una piccola quantità per idratare e proteggere la pelle.