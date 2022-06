Clamoroso ritorno di fiamma per la coppia vip? Gli indizi parlano chiaro

L’estate si infiamma di gossip tra separazioni e ritorni di fiamma vip: sembrano non esserci dubbi sul riaccendersi della love story tra gli amatissimi volti.

Quest’estate si è già aperta tra tantissimi gossip e rumors che continuano a impazzare tra le cronache rosa. Complici naturalmente, i social! Come sempre più spesso accade infatti, tra stories e post è possibile “indagare” sulla vita dei vip del momento cercando di scoprire qualcosa tra le righe.

Se il caldo può portare a separazioni inaspettate, può anche essere complice di rinnovata passione. Parliamo in questo caso di una coppia che è stata amatissima. La protagonista in questione è una notissima giornalista e influencer, che deve la sua popolarità a diverse trasmissioni televisive dedicate al mondo dello sport. Biondissima e bellissima, nella sua vita privata si annoverano diversi flirt, ma il più noto è quello avvenuto tra il 2020 e il 2021 con un calciatore della Roma.

Non avete capito ancora di chi parliamo? Naturalmente di Ludovica Pagani e Stephen El Shaarawy. Mentre la giornalista si impegna nella sua vita professionale, si fanno sempre più pressanti le indiscrezioni secondo cui potrebbe essersi riacceso l’amore nel suo cuore. Ecco che cosa è successo.

Pagani e Shaarawy di nuovo insieme? Le vacanze non mentono

Se fino a qualche tempo fa sembrava essere nato qualcosa tra Ludovica Pagani e Michele Morrone, smentita poi con una semplice amicizia, l’influencer non sembrava però sbilanciarsi. Un periodo non proprio felice dal punto di vista sentimentale, a suo dire che però potrebbe aver ritrovato una nuova serenità.

Ci ha pensato l’Investigatore Social, Alessandro Rosica a mettere la pulce nell’orecchio, facendo notare che nelle ultime ore il calciatore El Shaarawy e la bionda conduttrice si trovano entrambi nella location di Mykonos. Una “coincidenza” che sembra difficile da credere tale, proprio come accaduto anche per Antonino Spinalbese e la sua nuova fiamma. Ma non sarebbe neppure la prima volta che succede, considerando che già in precedenza la Pagani e Stephan si sono trovati “casualmente” nella località di Ibiza nelle stesse giornate.

Si riaccende dunque la curiosità su una coppia che ha scelto sempre di vivere la sua storia con la giusta riservatezza e che quindi potrebbe aver deciso di proseguire sulla stessa linea anche questa volta. Per il momento nessuna conferma ufficiale arriva dai diretti interessati quindi non possiamo fare altro che goderci le loro rispettive pubblicazioni social vacanziere e tenervi aggiornati sugli sviluppi. Quale sarà la prossima possibile tappa (insieme)? Non ci resta che continuare quest’estate rovente per scoprirlo.