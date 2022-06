Cesare Cremonini, che batosta: spuntano corna, il post al veleno

Si accende la curiosità intorno alla vita sentimentale di Cesare Cremonini, spunta una verità sui social che lascerebbe intendere qualcosa di più sulla sua situazione.

Uno dei cantautori più amati in Italia è sicuramente lui: Cesare Cremonini fa ballare i fan di tutto il paese con i suoi live che si susseguono. Nato musicalmente come frontman dei Lunapop, il bolognese continua a collezionare una serie di successi inarrestabili. Da quando nel 2002 la storica band giovanile si sciolse, lui ha proseguito la sua carriera da solista facendola diventare stellare.

Il Cremonini Stadi 2022 ha toccato diverse tappe come Milano, Torino, Padova, Firenze e Bari per poi arrivare a riempire lo Stadio Olimpico di Roma con 60mila persone in questi giorni, in attesa della grande conclusione del 2 luglio a Imola. Un artista da record che ha calcato nell’ultimo anno anche il palco dell’Ariston per la prima volta, in occasione del 72° Festival di Sanremo in veste di ospite.

Tantissimo sappiamo di lui come star musicale, ma poco si sa invece della sua vita privata, su cui Cremonini è stato sempre molto riservato. Piccole notizie qua e là che hanno sempre destato l’interesse dei suoi tantissimi fan: il cantante è stato fidanzato con la collega Malika Ayane dal 2009 al 2011. Si è poi vociferato su diversi presunti flirt, ma quel che é certo è che negli ultimi tempi è stato legato sentimentalmente a Martina Margaret Maggiore.

La fine della storia di Cremonini, l’ex Martina parla di tradimento sui social

Cesare Cremonini e Martina Margaret Maggiore hanno avuto una love story durata per circa 4 anni, che però negli ultimi giorni è sicuramente terminata. Era stato già Dagospia a lanciare la notizia secondo cui la coppia aveva messo la parola “Fine“, ma allo stesso tempo ci hanno pensato i social a confermare il tutto.

I due infatti non si seguono più su Instagram e nelle ultime ore, l’influencer ha condiviso nelle sue stories un’immagine abbastanza eloquente. Proprio come accaduto per Antonino Albanese, ancora una volta il social lascia ben poco all’immaginazione. Martina ha fotografato un disegno su un muro che rappresenta delle corna con la scritta “Le corna sono come le scarpe: tutti nella vita ne abbiamo almeno un paio“.

Per rimarcare ancora di più il concetto, la Maggiore ha aggiunto sullo scatto anche un’emoticon di una faccina imbarazzata corredata dalle dita a mo’ di V. Che sia una pura casualità? Difficile da immaginare, considerando che, stando a quanto riferisce The Pipol, l’influencer avrebbe da poco “sloggiato” dalla casa di Cremonini. Per il momento nessuna ufficialità da parte dei due, ma potrebbe proprio esserci un tradimento alla base della separazione.