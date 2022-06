Quanto spesso dovresti cambiare il rasoio? La risposta potrebbe stupirti

Ti sei mi chiesta ogni quanto dovresti cambiare il tuo rasoio? Ne approfittiamo per darti anche alcuni consigli sul suo utilizzo.

Quando si tratta di errori di rasatura, trascurare di sostituire regolarmente il rasoio è in cima alla lista. Quindi, quanto spesso si dovrebbe cambiare il rasoio?

Le regole sono diverse se il rasoio che si usa è per il viso o per il corpo? E se non si utilizza un rasoio usa e getta? Non preoccuparti, abbiamo tutte le risposte.

Ogni quanto tempo bisogna cambiare il rasoio?

Secondo gli esperti, si dovrebbe cambiare la lama o gettare i rasoi usa e getta ogni cinque/sette rasature. Questo aiuterà a ridurre al minimo le irritazioni e la diffusione dei batteri.

Anche se si utilizza un rasoio che non richiede la sostituzione della lama, è bene comunque rispettare questa tempistica. Questo vale sia se si usa il rasoio per i peli del viso che per radersi le gambe. Oltre al numero di rasature, ci sono altri fattori che potrebbero richiedere la sostituzione anticipata del rasoio. Per esempio, se si nota un accumulo di residui o di sporcizia, che non si sciacqua facilmente con un getto d’acqua, è segno che è giunta l’ora di sostituire la lama. Questo vale anche se il rasoio funziona ancora bene. Infatti, un rasoio con residui può portare a un’infezione introducendo batteri nei pori aperti o nei tagli.

Oltre a cambiare il rasoio, bisogna anche fare attenzione a pulirlo mentre ci si rade. E’ consigliabile sciacquare la lama dopo ogni passata di rasoio. In questo modo si evita l’accumulo di peli, di crema o di gel, che possono diffondere batteri e rendere difficile una rasatura pulita. È inoltre opportuno sciacquare il rasoio prima e dopo la rasatura. Per quanto riguarda la pulizia, ti suggeriamo il risciacquo per la manutenzione regolare, mentre quando si tratta di pulire a fondo il rasoio, puoi seguire questi passaggi: