Avanti un altro, fan in lacrime: non doveva finire così

Avanti un altro ha creato un certo dispiacere nel cuore dei suoi fedeli sostenitori che non si sarebbero mai aspettati un risvolto del genere durante il corso della prossima edizione.

Avanti un altro è il popolare show di Paolo Bonolis, con la presenza fissa di Luca Laurenti, che per anni strappa un sorriso al pubblico del piccolo schermo durante il tardo pomeriggio di canale 5.

Durante il corso di questi anni dal suo debutto, tanti sono stati i personaggi scoperti, che ora popolano il mondo della tv, e tanti altri sono stati i momenti spensierati che ha regalato al suo pubblico che mai si sarebbe aspettato un risvolto del genere per la prossima stagione televisiva.

A dare la notizia è stato il portale Pipol Tv, che ha rivelato in anteprima la drastica decisione presa dal programma per i prossimi episodi, che dovrebbero andare in onda a parte delle prime settimane di settembre.

Avanti un altro, ora è ufficiale: non si torna più indietro

I fan di Avanti un altro non se lo sarebbero mai aspettato, ma purtroppo dovranno fare i conti con l’amara realtà dei fatti in quanto il tutto sembrerebbe essere già deciso e non sarebbe prevista alcuna possibilità di poter tornare indietro e ripensare su quanto scelto.

Sarah Croce non sarà più la Bonas. Il portale, infatti, dichiara che la showgirl non sarà più presente durante le nuove registrazioni dello show di Paolo Bonolis, tra l’altro sua moglie Sonia Bruganelli è stata confermata come opinionista al Grande Fratello Vip dove ha incantato tutti con i suoi outfit.

I motivi di tale decisioni almeno per il momento sono sconosciuti, ma tra qualche giorno inizieranno i casting per cercare la nuova Bonas di Avanti un altro. Ruolo che si è rivelato essere molto fortunato per Paola Caruso, che è stata la prima a ricoprire tale personaggio per poi diventare una delle opinioniste di Barbara d’Urso, ma qual è il destino che toccherà alla sua sostituta?

Secondo il portale, infatti, Sarah Croce dopo Avanti un altro potrebbe far parte del cast fisso del Maurizio Costanzo Show, ruolo che avrebbe già ricoperto durante la passata edizione, portando un taglio netto con il suo debutto sul piccolo schermo degli italiani.

La domanda che tutti gli utenti della rete però al momento si chiedono è la seguente: Sarah Croce è stata cacciata da Avanti un altro? La risposta non sembrerebbe esserci, in quanto non si sa se è stata una scelta degli addetti ai lavori o della diretta interessata, ma il pubblico è profondamente dispiaciuto al pensiero di non rivedere più la propria beniamina nel format ma sicuramente ci saranno altre occasioni per lei.