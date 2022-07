Test del Primo Appuntamento | Quello che indossi dice come andrà!

Con il test del primo appuntamento ti sveleremo cosa comunica delle tue intenzioni il modo in cui scegli di vestirti: ecco come andrà!

La moda è sicuramente un potentissimo strumento di comunicazione, soprattutto quando la utilizziamo in maniera inconsapevole. Quando accade questo? In realtà nella maggior parte dei casi, cioè quando ci vestiamo per un evento a cui teniamo particolarmente senza soffermarci troppo su ciò che un look potrebbe comunicare o suggerire.

Un classico esempio è il look che scegliamo per il primo appuntamento con qualcuno che ci piace in maniera particolare.

Quando scegliamo i capi che indosseremo, infatti, ci preoccupiamo prima di tutto di essere carine e gradevoli, di vestirci in maniera adeguata all’occasione ma anche al posto dove trascorreremo la serata.

Si tratta quindi di una scelta delicatissima influenzata da molti fattori, il meno importante dei quali sembra essere proprio il nostro gusto personale.

Invece, è proprio quando il nostro gusto personale sembra poco importante che bisogna prestare particolarmente attenzione a quello che comunichiamo attraverso di esso! Questo test ti aiuterà a farlo in maniera semplice e divertente!

Test del Look da Primo Appuntamento

Per eseguire questo test ti chiediamo solo di scegliere il look che indosseresti più volentieri per un primo appuntamento. Non chiederti se ti starebbe bene o male, o se sarebbe adatto a una certa occasione: scegli l’abbinamento che ti farebbe sentire più a tuo agio!

1 – Camicetta nera a fiori con maniche a sbuffo

Questo outfit è estremamente femminile, molto classico, elegante e discreto. La scollatura a cuore, la maniche a palloncino e il tulle fanno assomigliare questa camicetta a un vero e proprio vestito delle principesse in versione adulta.

A compensare tutta la dolcezza e la delicatezza del modello, però, c’è il colore nero che fa da sfondo ai bellissimi fiori color pastello che decorano il corpetto di questa blusa.

Il fortissimo contrasto tra un colore così scuro e deciso e un motivo decorativo così chiaro e delicato dev’essere quello che ti ha convinto a optare per questo look.

Sei una persona dal carattere deciso, che sa perfettamente ciò che vuole e che non tollera l’idea di passare per una persona debole o insignificante. Pensi che la dolcezza e la femminilità possano fare rima con una personalità incisiva: non hai alcuna intenzione di lasciare che le persone calpestino la tua individualità perché credono che tu sia una donna debole e facile da “mettere da parte”.

Vestendoti così al primo appuntamento sicuramente le cose andranno molto bene, perché chi avrà la fortuna di uscire con te capirà al primo sguardo di che pasta sei fatta e che con te non si deve scherzare.

2 – Camicetta rosa antico con spalle scoperte e maniche lunghe

Questa camicetta rosa ha un modello particolarissimo ed è estremamente romantica. Il colore è la quintessenza della femminilità, così come anche le originalissime applicazioni floreali che arricchiscono le maniche.

Se hai scelto questa blusa significa che sei una persona dal carattere estremamente dolce. Non tolleri coloro che si comportano in maniera inutilmente aggressiva, coloro che cercano di sottomettere gli altri al proprio volere e soprattutto coloro che cercando a tutti i costi di attirare l’attenzione.

Per tutte queste bellissime qualità spesso vieni considerata una persona debole, che ha bisogno di protezione e che a volte non sa cavarsela da sola. Inutile dire che le cose non stanno affatto così, ma è quello che tendono a pensare le persone che ti incontrano.

Se hai stabilito che questo sia l’outfit perfetto da indossare per il tuo primo appuntamento significa che la persona che uscirà con te sentirà un senso di protezione nei tuoi confronti e si comporterà di conseguenza. Stai attenta però: potrebbe anche trattarsi di una strategia per conquistare la tua fiducia e poi, dopo un primo periodo, la verità potrebbe rivelarsi per essere tutt’altra. Stai molto attenta a non lasciarti trarre in inganno da coloro che sanno perfettamente che parte recitare per ingannare le persone!

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.