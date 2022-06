Test della Comprensione | Sei brava a capire quello che vogliono gli altri?

Capire le persone non è sempre facilissimo e non tutti sanno farlo: con il test della comprensione scopriremo se hai questo talento!

Tutti ci siamo sentiti dire, almeno una volta nella vita “non mi capisci” oppure “non vuoi proprio capire”. Nella maggior parte dei casi pensiamo che si tratti di offese gratuite, ma la verità è che la comunicazione interpersonale è una faccenda complicatissima.

Per essere davvero in grado di comprendere ciò che le persone tentano di dirci o di comunicarci in vari modi è necessaria una grande dose di allenamento ma anche moltissima empatia, un dono che non tutti posseggono.

Questo test servirà proprio a metterci nelle condizioni di comprendere se siamo davvero in grado di capire gli altri oppure siamo convintissime di saperlo fare ma in realtà non possediamo un grande talento oppure siamo troppo ingenue per capire come stanno davvero le cose quando le altre persone parlano con noi!

Test della Comprensione

Per eseguire questo test ti chiediamo solo di osservare l’immagine per pochi istanti e scegliere l’elemento che hai visto per primo, quindi leggere il profilo ad esso corrispondente.

1 – L’orecchio

L’orecchio rappresenta il senso dell’udito che, come quasi tutti gli altri sensi che possediamo, è una funzione completamente passiva. Se veniamo esposti a un suono o a un rumore, infatti, non possiamo scegliere di non sentirlo. Possiamo al limite decidere se prestare o non prestare attenzione a quello stimolo sonoro, ma lo sentiremo in ogni caso.

Se la prima cosa che hai notato è stata l’orecchio significa che sei una persona estremamente attenta ad ascoltare le altre persone. Naturalmente con questo non intendiamo che tu sia in grado solo di ascoltarne la voce, ma anche a prestare ascolto a livello metaforico.

Questo significa che nel corso della vita ti sei impegnata a sviluppare una profonda forma di empatia che ti permettesse di riuscire a comprendere sia ciò che le persone dicono verbalmente sia ciò che le persone non esprimono in maniera diretta ma che “comunicano” attraverso altre vie.

Sei diventata molto brava a comprendere gli altri ma questo a volte ti pone nella difficile situazione di non riuscire ad ascoltare le tue esigenze perché tendi a comportarti sempre come se quelle degli altri fossero più importanti. Cerca di dedicare anche a te stessa la stessa attenzione e la stessa empatia che dedichi a tutti coloro che ti circondano.

2 – La campana

La campana produce un rumore forte, chiaro, quasi assordante. Questo strumento è stato progettato per far sì che il suo suono possa essere udito a molti chilometri di distanza, quindi si può dire che la voce di una campana è sempre forte e chiara.

Nel linguaggio comune si dice però anche “essere stonati come una campana”, cioè avere una voce sgradevole e fastidiosa sul lungo periodo.

Se la prima cosa che hai notato in questa immagine è stata la campana significa che sei una persona che tende ad esprimere se stessa più che ad ascoltare gli altri.

In linea generale si tratta comunque di una buona scelta, perché consente di dare sempre voce alle proprie idee e ai propri valori. Il problema però è che chi tende a parlare molto ha maggiori difficoltà a comprendere davvero ciò che gli altri tentano di dire.

Con questo non stiamo dicendo che sei una persona che non ascolta, ma probabilmente sei molto brava ad ascoltare esclusivamente ciò che ti viene detto chiaramente.

Dato che sei una persona molto diretta tendi a pensare che tutte le altre persone abbiano un carattere forte e diretto come il tuo. Questo naturalmente non è sempre vero. Nella maggior parte dei casi, infatti, le persone tendono a dire parzialmente ciò che desiderano e a esprimere il resto in maniera indiretta, attraverso azioni e altri comportamenti. Se non sei particolarmente brava o allenata a cogliere questi segnali indiretti significa che nella maggior parte dei casi capirai solo in maniera parziale ciò che vogliono le persone. Cerca di prestare più attenzione ai segnali non verbali!

